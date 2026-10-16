Acusan a La Granja VIP de fraude tras salvación de Azalia y viralizan video con "prueba"

Seguidores de La Granja VIP acusan a la producción de cometer fraude tras la victoria de Azalia Ojeda, conocida como “La Negra”, en el Juego de Salvación del pasado 15 de octubre.

La polémica estalló luego de que se viralizara un video en el que usuarios de redes sociales aseguran identificar una posible irregularidad durante la prueba, lo que desató dudas sobre la transparencia de la competencia y provocó que algunos seguidores exigieran una explicación por parte de la producción.

Aunque el fragmento se difundió masivamente por diversas plataformas, generando dudas entre los seguidores del programa, hasta el momento no hay una reacción oficial de parte del programa para aclarar la situación.

Azalia gana el Juego de Salvación

Acusan a producción de 'La Granja VIP' de fraude. @lagranjavipmx

En el Juego de Salvación, Azalia se enfrentó a Julio Camejo y Kevyn Contreras, conocido como “Bicolor”, en una prueba que consistía en encontrar tres figuras y colocarlas correctamente en una placa.

Durante buena parte del desafío, Julio Camejo mantuvo la ventaja. Sin embargo, Azalia logró completar el recorrido y se llevó la victoria, asegurando su salvación y saliendo de la tabla de nominados.

El resultado no tardó en generar reacciones entre los espectadores, especialmente después de que comenzaran a circular imágenes de los últimos momentos de la competencia. Algunos usuarios pusieron en duda la forma en que Azalia obtuvo una de las piezas necesarias para terminar el reto y comenzaron a exigir una explicación por parte de la producción.

Viralizan video de supuesto fraude en La Granja VIP

Acusan a producción de 'La Granja VIP' de fraude. Redes

El principal motivo de la controversia es un fragmento en el que se observa a Azalia manipulando uno de los costales utilizados durante la prueba y sacudiéndolo sobre una cubeta metálica.

De acuerdo con las interpretaciones que circulan en redes sociales, “La Negra” habría vaciado el costal sin que se apreciara claramente la salida de una de las figuras. Posteriormente, al introducir la mano en la cubeta, habría sacado una pieza que, según los internautas, aparentemente ya se encontraba en el recipiente.

Algunos usuarios identificaron el objeto como una figura gris con forma de trébol y comenzaron a comparar la secuencia con otros momentos del reto, en los que sí consideran que se observa cómo salen las piezas de los costales.

Esta diferencia en las imágenes alimentó las sospechas y llevó a algunos usuarios a cuestionar si todos los participantes compitieron bajo las mismas condiciones.

Sin embargo, el fragmento por sí solo no permite confirmar que la pieza estuviera colocada previamente en la cubeta.

Usuarios piden explicación a la producción

Algunos usuarios consideran que la producción debería aclarar lo sucedido, especialmente porque el resultado de la prueba tuvo consecuencias directas en la competencia.

Los usuarios cuestionan que una de las figuras no se distinga claramente al salir del costal y que después aparezca en manos de Azalia.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue el desenlace de la competencia. Algunas publicaciones compararon los últimos segundos de la prueba y señalaron que Azalia habría terminado con una diferencia mínima respecto a sus rivales.

Algunos internautas fueron más allá de cuestionar la mecánica del juego y sugirieron que la producción habría favorecido a Azalia. También surgieron comentarios sobre supuestas conversaciones privadas con los responsables del programa y otros detalles de la convivencia.

Pese a toda la polémica, algunos usuarios también han salido en defensa de Azalia y afirman que las críticas se dan por parte de sus detractores y no de televidentes recurrentes.