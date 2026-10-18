Fuerza Regida denuncia robo de 22 videos inéditos; JOP ofrece recompensa

La agrupación Fuerza Regida enfrenta un contratiempo con su próximo lanzamiento musical tras el robo de una memoria que contenía 22 videos de material audiovisual inédito.

Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP y vocalista de la banda, pidió ayuda para recuperar las grabaciones y anunció una recompensa para quien proporcione información que permita localizar los archivos.

El cantante dio a conocer lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde explicó que el grupo prepara un disco en vivo con música grabada en la Ciudad de México. Aunque el robo afecta los videos, la música permanece a salvo, por lo que los seguidores están a la espera de nuevas noticias sobre el lanzamiento.

Fuerza Regida regresará a la Ciudad de México con dos conciertos IG: @fuerzaregida

Fuerza Regida denuncia el robo de 22 videos inéditos de su próximo álbum

La denuncia se dio a conocer el domingo 18 de octubre de 2026, a través de las redes sociales de JOP y de la agrupación. De acuerdo con la declaración del cantante, el material desaparecido corresponde a un proyecto discográfico que el grupo prepara para sus seguidores.

Les tengo buenas noticias y malas noticias, voy a empezar con las buenas noticias, estamos trabajando con Rancho Humilde de buena fe para sacar música, darle música a los fans, para toda la gente que nos apoya, quiere decir que grabamos un disco en vivo para ustedes, que va a salir en las próximas semanas, fuimos a Ciudad de México, grabamos música muy chingona para ustedes, explicó JOP.

Sin embargo, el cantante también compartió una mala noticia: el robo de una memoria que contenía 22 videos inéditos de la agrupación.

Ahí viene la mala noticia, hoy me marca mi director y me dice que robaron las memorias donde vienen los videos, que son 22 videos, 22 rolas, lo bueno que ahí está la música, pero los videos ya no están, robaron las memorias y queremos que si las tienen devuelvan las memorias, señaló.

Jesús Ortiz Paz mencionó que el robo también incluyó una computadora y dos cámaras fotográficas. No obstante, aclaró que su principal interés es recuperar las memorias que contienen las grabaciones.

Quédense la computadora, quédense la cámara, se pueden quedar todo eso, nada más devuélvannos nuestras memorias que tienen los videos, trabajamos muy duro para hacer esos videos, expresó.

Finalmente, el cantante explicó que el percance ocurrió después del robo del automóvil de su director, Miguel, y pidió que las memorias regresen a manos de su equipo.

Si tiene alguna información, por favor, póngase en contacto con nosotros. Muchas gracias, mi gente, expresó el intérprete

Fuerza Regida denuncia robo de 22 videos inéditos @fuerzaregida

Fuerza Regida ofrece una recompensa por información sobre el robo

Además de solicitar ayuda, Fuerza Regida anunció una recompensa para quien proporcione información que permita recuperar los objetos sustraídos.

La cuenta oficial de la agrupación compartió los contactos de dos colaboradores, identificados como @directedbymiguel y @walterwbrady, para recibir datos relacionados con el paradero de las memorias.

Tenemos una recompensa por cualquier información que lleve a la devolución de estos artículos, señaló el grupo en el mensaje.

Sin embargo, la banda no ha especificado públicamente el monto de la recompensa ni las condiciones para entregarla. Tampoco ha confirmado si alguien proporcionó información que permita recuperar los dispositivos.

En el video que publicó JOP, el cantante reiteró que ofrecerán una recompensa a quien devuelva el material audiovisual. También dio a conocer que cuentan con videos y fotografías de las personas que presuntamente robaron las grabaciones.

El intérprete aclaró que su intención no es utilizar ese material para perjudicar a nadie, sino recuperar los archivos y llegar a un acuerdo con quien los tenga. De esta manera, el grupo busca rescatar el trabajo que preparó para sus seguidores y mantener sus planes de publicación.

La agrupación mantiene abierta la solicitud de ayuda a través de sus plataformas digitales. Cualquier información debe dirigirse a los contactos difundidos por el equipo, sin dar por confirmadas versiones sobre los presuntos responsables que carezcan de pruebas verificables.

Fuerza Regida denuncia robo de 22 videos inéditos @fuerzaregida

¿Se cancela el próximo álbum de Fuerza Regida tras el robo de los videos?

El incidente despertó dudas sobre el futuro del próximo álbum en vivo de Fuerza Regida. No obstante, la información disponible hasta el 18 de octubre no confirma que la agrupación haya cancelado el lanzamiento.

JOP explicó que la música está a salvo, aunque las grabaciones audiovisuales de las 22 canciones quedaron comprometidas por la desaparición de las memorias y otros dispositivos de almacenamiento.

El cantante también señaló que el grupo trabaja con Rancho Humilde y mantiene la intención de llevar el proyecto a sus seguidores. El estreno estaba previsto para las próximas semanas, pero no se ha confirmado una fecha definitiva ni se ha anunciado un cambio oficial en el calendario.

Fuerza Regida denuncia robo de 22 videos inéditos @fuerzaregida

La recuperación de los archivos será determinante para conocer si el grupo puede mantener sus planes originales para publicar el contenido visual. Mientras tanto, sus seguidores deberán esperar nuevas actualizaciones de JOP y de la agrupación.

Por ahora, la pérdida del material audiovisual no significa que el álbum esté cancelado. La banda deberá informar si consigue recuperar las grabaciones y si mantiene la fecha prevista para el estreno. Hasta que exista un anuncio oficial, no es posible asegurar que el lanzamiento se retrase o que los videos no lleguen a publicarse.