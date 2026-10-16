Martin Garrix sorprende a fans en CDMX con set secreto en taquería

El DJ Martin Garrix sorprendió a sus seguidores en la Ciudad de México al aparecer en una taquería de la colonia Roma Norte, donde ofreció un minishow a unas horas de sus conciertos en el Palacio de los Deportes.

La noche del jueves 15 de octubre, el productor neerlandés llegó a Tacos Atarantados, ubicado en la calle Córdoba 113, y convirtió el establecimiento en un pequeño rave con una presentación de música electrónica.

El encuentro reunió a seguidores que lograron descubrir el lugar donde se presentaría el músico, quien había compartido algunas pistas a través de sus redes sociales para anunciar la actividad.

Martin Garrix anunció su minishow en Tacos Atarantados mediante una historia de Instagram que revelaba el lugar y horario. IG martingarrix

Así fue el minishow de Martin Garrix en una taquería de CDMX

La presentación de Martin Garrix no se anunció mediante una convocatoria tradicional. El DJ utilizó sus historias de Instagram para compartir unas coordenadas que conducían hasta la sucursal de Tacos Atarantados, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los seguidores que lograron identificar la ubicación llegaron al establecimiento, donde encontraron al productor preparando un espectáculo que no formaba parte de sus conciertos programados en la capital.

Para la ocasión, Garrix instaló su equipo de mezclas en un espacio reducido de la taquería, lo que permitió que los asistentes observaran de cerca cómo trabajaba detrás de la consola.

A diferencia de sus presentaciones habituales, que incluyen grandes escenarios y producciones visuales, el DJ ofreció un set en el que la música fue la protagonista y el público estuvo prácticamente frente a él.

Durante el minishow, el neerlandés interpretó algunas de las canciones más conocidas de su trayectoria, entre ellas tres producciones que forman parte de sus éxitos internacionales.

Animals , tema con el que alcanzó reconocimiento mundial en 2013.

High on Life , colaboración que realizó con el cantante Bonn.

Scared to Be Lonely , canción que grabó junto a Dua Lipa.

La música también llamó la atención de personas que se encontraban cerca del restaurante, por lo que algunos seguidores comenzaron a reunirse en los alrededores para intentar presenciar el espectáculo.

En los videos que circularon en redes sociales se observa a Martin Garrix detrás de su consola mientras los asistentes bailan, levantan sus teléfonos celulares y disfrutan de la presentación.

El encuentro permitió que un grupo de seguidores conviviera con el ambiente de un concierto de música electrónica sin necesidad de acudir a un recinto de gran capacidad.

Decenas de seguidores disfrutaron del minishow sorpresa de Martin Garrix en Tacos Atarantados, en la Roma Norte de CDMX. IG martingarrix

Martin Garrix tendrá dos conciertos en el Palacio de los Deportes

Después de su presentación sorpresa en la Roma Norte, Martin Garrix continuará con las actividades de su visita a México, donde ofrecerá dos conciertos consecutivos en el Palacio de los Deportes.

Los espectáculos forman parte de su gira Americas Tour, con la que el productor neerlandés recorre distintas ciudades del continente para presentar su música ante miles de seguidores.

De acuerdo con la información publicada por Ticketmaster México, las fechas y horarios de sus presentaciones son los siguientes.

Viernes 16 de octubre de 2026 a las 20:00 horas.

Sábado 17 de octubre de 2026 a las 20:00 horas.

La segunda fecha fue incorporada después de la demanda de boletos para el primer concierto, lo que permitió ampliar las oportunidades para que sus seguidores pudieran asistir.

Los precios anunciados originalmente para las presentaciones van de 954.75 a 3,087.50 pesos, dependiendo de la zona elegida dentro del recinto.

Aunque el productor no ha confirmado el repertorio completo para sus conciertos en México, se espera que incluya algunas de las canciones más populares de su carrera.

Entre los temas que podrían escucharse están In the Name of Love, Higher Ground, Animals, High on Life y Scared to Be Lonely, además de otras producciones que forman parte de sus presentaciones internacionales.

Los conciertos se realizarán en el Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco, y la disponibilidad de entradas puede consultarse a través de Ticketmaster.