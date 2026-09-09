Kenny Avilés rompe en llanto al recordar lo que sufrió por ser mujer en el rock

Kenny Avilés protagonizó uno de los momentos más emotivos de La Granja VIP 2026 luego de romper en llanto mientras recordaba las dificultades que enfrentó por ser mujer dentro de la industria del rock mexicano, un género en el que durante décadas predominó la presencia masculina.

La vocalista de Kenny y Los Eléctricos se encontraba conversando con algunas de sus compañeras en el reality show cuando comenzó a hablar sobre episodios difíciles de su pasado y terminó visiblemente conmovida.

La rockera lloró frente a Azalia Ojeda y María Karunna durante una conversación en la cocina, al recordar las ocasiones en las que sufrió precisamente por ser mujer. El momento fue difundido el 8 de septiembre, apenas unos días después del inicio de la segunda temporada del reality.

Pero las palabras de Kenny dentro de La Granja VIP tienen detrás una historia de varias décadas. La cantante ha contado en diferentes entrevistas que abrirse camino dentro del rock mexicano no fue sencillo, pues tuvo que enfrentarse a prejuicios, burlas y actitudes machistas cuando todavía era poco común ver a mujeres liderando agrupaciones del género.

¿Qué sufrió Kenny Avilés por ser mujer en el rock?

Kenny Avilés comenzó su trayectoria musical desde la década de los 80 y se convirtió en una de las figuras femeninas más reconocidas del rock nacional con canciones como No huyas de mí y Me quieres cotorrear.

Sin embargo, llegar hasta ahí implicó enfrentarse a un ambiente que ella misma ha descrito como profundamente masculino.

Kenny Avilés compartió un comunicado en sus redes sociales Especial

Kenny recordó que cuando comenzó a presentarse con músicas mujeres había sitios en los que el público no aceptaba fácilmente que una mujer hiciera rock.

Uno de los episodios más fuertes ocurrió en el llamado Hoyo Funky, donde aseguró que incluso “me aventaban naranjazos” mientras se presentaba. También recordó que en aquella época las mujeres tenían una presencia mucho menor dentro de ese tipo de espacios musicales.

La cantante ha explicado además que fue hasta que llegó a la Ciudad de México cuando conoció de manera más directa el machismo dentro de la industria.

Incluso su característica voz grave llegó a convertirse en motivo de burlas. Kenny recordó que algunas personas le decían “tienes voz de hombre”, algo que, lejos de provocar que abandonara la música, terminó convirtiéndose en una de las características que la hicieron diferente dentro de la escena.

Kenny Avilés asegura que llegaban a ignorarla durante entrevistas

Kenny recordó que hubo programas de televisión en los que los conductores se dirigían principalmente a los integrantes hombres de Kenny y Los Eléctricos, aun cuando ella era la vocalista, líder y rostro principal de la agrupación.

La cantante señaló que llegó a sentirse prácticamente ignorada durante algunas entrevistas mientras las preguntas eran dirigidas a sus compañeros músicos.

La situación resulta especialmente significativa si se considera la cantidad de músicos que pasaron posteriormente por Kenny y Los Eléctricos.

A lo largo de su trayectoria, por la banda desfilaron músicos que después desarrollaron carreras reconocidas dentro del rock mexicano, entre ellos Sabo Romo, Lino Nava y Jorge “Chiquis” Amaro, mientras que la propia Kenny terminó convirtiéndose en una referencia para nuevas generaciones de artistas.

La cantante también ha resumido las dificultades de sus primeros años asegurando que en aquel momento parecía que el simple hecho de ser mujer provocaba que algunos invalidaran su capacidad para hacer rock.