Martin Garrix recibe el apoyo más especial: su mamá lo acompaña en su show en CDMX

Martin Garrix regresó a la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos, los pasados 16 y 17 de octubre, en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, una de estas presentaciones tuvo un significado especial, pues el DJ contó con la presencia de su mamá.

A través de redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a Karin Garritsen, madre del DJ acompañándolo durante su espectáculo en la capital mexicana. El momento conmovió a sus seguidores, quienes destacaron el apoyo y el cariño de su familia en una etapa importante de su carrera.

Foto: Captura de video

En uno de los videos que circulan en redes sociales, se observa cómo cargan en hombros a la mamá de Martin Garrix mientras disfruta del espectáculo. Además, le entregan un cartel con la frase “Viva Marty, Viva México”, un gesto que convirtió el momento en una escena aún más especial para los asistentes.

La presencia de su mamá se convirtió en un emotivo momento que marcó la noche y recordó que, detrás de los grandes logros, el respaldo de los seres queridos también ocupa un lugar especial.

Foto: Captura de video

El tema “Catharina” de Martin Garrix incluye, imágenes y recuerdos de la infancia de Garrix, registrados por su madre. Este material ofrece una mirada más íntima a su historia personal y permite a sus seguidores conocer momentos de su vida antes de alcanzar el reconocimiento internacional.

Foto: Instagram garrixnews

¿Cómo fue el minishow sorpresa de Martin Garrix en una taquería de CDMX?

Horas antes de sus conciertos en el Palacio de los Deportes, Martin Garrix sorprendió a sus fans con una presentación improvisada en Tacos Atarantados, en la colonia Roma Norte. El DJ neerlandés anunció el lugar mediante coordenadas que compartió en Instagram, lo que permitió a sus seguidores encontrarlo.

En un espacio reducido, el músico instaló su consola y puso a bailar a los asistentes con algunos de sus éxitos, como Animals, High on Life y Scared to Be Lonely. El momento quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La presentación ofreció a los fans una experiencia más cercana e íntima con Martin Garrix, quienes pudieron disfrutar de sus mezclas en un ambiente distinto al de los grandes escenarios.