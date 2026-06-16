Kenia Os sorprende con las llamadas "fotos de la venganza" tras su ruptura

Kenia Os volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de compartir una serie de fotografías que muchos de sus seguidores ya han bautizado como las "fotos de la venganza".

La cantante publicó varias imágenes en las que presume su figura mientras disfruta de unos días de descanso en compañía de amigos y de su hermana. En las fotografías aparece luciendo distintos atuendos de playa, lo que generó una ola de comentarios entre sus fans.

Foto: Instagram Kenia Os

Las publicaciones llegan poco después de que se confirmara su ruptura con Peso Pluma, situación que ha mantenido a ambos artistas en el centro de la conversación digital durante las últimas semanas.

Kenia Os habría eliminado de sus redes sociales las imágenes en las que aparecía junto al intérprete de corridos tumbados. En contraste, publicaciones del cantante con Kenia todavía permanecen visible en su perfil.

Foto: Instagram Kenia Os

Rumores de una presunta infidelidad:

Las recientes declaraciones del influencer venezolano La Divaza, causaron polémica, luego de que fue cuestionado por medios de comunicación sobre los rumores que han circulado en torno a la separación.

Sin ofrecer detalles concretos, el creador de contenido hizo referencia a versiones que circulan en redes sociales relacionadas con supuestos "likes" y una excolaboradora de Kenia Os.

Yo vi unos likes por ahí que no sé, como de una que trabajaba con Kenia, algo así. Como que Peso había hecho algo pues, pero imagínate si a Beyoncé le pusieron los cachos", comentó durante una entrevista.

Foto: Instagram Kenia Os

Continúa en el ojo público:

Mientras los rumores continúan circulando, Kenia Os permanece bajo la atención de sus seguidores, quienes siguen de cerca cada una de sus publicaciones y reacciones en redes sociales.

Por ahora, las nuevas imágenes compartidas por la cantante han sido interpretadas por muchos usuarios como una muestra de confianza y una nueva etapa tras el fin de su relación sentimental.