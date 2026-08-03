¿Quién fue el amor de la vida de Marilyn Monroe? La historia del hombre que nunca dejó de amarla

Marilyn Monroe vivió romances con algunas de las figuras más poderosas y famosas del siglo XX. Su nombre fue vinculado con actores, escritores, músicos e incluso con la familia Kennedy.

Sin embargo, cuando historiadores, biógrafos y personas cercanas a la actriz analizan su vida sentimental, coinciden en un nombre: Joe DiMaggio.

Así fue la historia de amor entre Marilyn Monroe y Joe DiMaggio

Aunque su matrimonio duró apenas 274 días, el legendario beisbolista nunca dejó de ocupar un lugar especial en el corazón de la estrella de Hollywood. Su historia estuvo marcada por una pasión intensa, diferencias irreconciliables y una devoción que sobrevivió incluso a la muerte de Marilyn.

Aunque su matrimonio terminó en divorcio, el exbeisbolista nunca dejó de amar a la icónica actriz de Hollywood. Grosby

Se conocieron en 1952, ambos eran auténticos símbolos del sueño americano. Marilyn Monroe comenzaba a consolidarse como la actriz más deseada de Hollywood, mientras que Joe DiMaggio ya era considerado una leyenda del béisbol tras su exitosa carrera con los Yankees de Nueva York.

La primera cita fue organizada por un amigo en común y, curiosamente, Marilyn llegó con ciertos prejuicios.

Esperaba encontrarse con el típico deportista arrogante y extrovertido, pero quedó sorprendida al descubrir a un hombre reservado, educado y atento.

Años después recordaría que lo que más la conquistó fue la manera en que la trató desde el primer momento.

Me hizo sentir especial", llegó a contar sobre aquel encuentro.

La actriz encontró en Joe DiMaggio a un hombre que la admiraba más allá del personaje que el mundo conocía. Grosby

Pese a que sus carreras los obligaban a vivir entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, iniciaron un romance que rápidamente se convirtió en uno de los más seguidos por la prensa.

¿Cuánto tiempo salió Joe DiMaggio con Marilyn Monroe?

Después de dos años de relación, Marilyn y Joe decidieron casarse el 14 de enero de 1954 en San Francisco. La boda fue sencilla, pero inmediatamente se transformó en un fenómeno mediático.

La relación entre la estrella de cine y el legendario jugador de los Yankees estuvo marcada por el amor, los celos y la fama. Grosby

Para el público eran la pareja perfecta: la mujer más famosa del cine y el héroe deportivo más admirado del país. Sin embargo, la realidad era muy distinta.

Mientras Marilyn buscaba crecer profesionalmente y demostrar que era mucho más que una rubia glamorosa, DiMaggio soñaba con una vida tranquila, lejos del espectáculo.

Las diferencias comenzaron a hacerse evidentes desde la luna de miel, cuando la actriz viajó a Corea para ofrecer presentaciones a soldados estadounidenses mientras su esposo permanecía en Japón.

¿Por qué se divorciaron Joe DiMaggio y Marilyn Monroe?

Con el paso de los meses, los celos del deportista y la enorme presión mediática terminaron desgastando la relación.

El momento que marcó un antes y un después ocurrió durante la filmación de La tentación vive arriba, cuando Marilyn rodó la inolvidable escena en la que el aire del metro levanta su vestido blanco.

Marilyn Monroe en La comezón del séptimo año. Especial

DiMaggio no soportó la exposición pública de la actriz y aquella noche protagonizaron una fuerte discusión que aceleró el final del matrimonio. Nueve meses después de la boda, Marilyn anunció el divorcio alegando crueldad emocional.

¿Por qué Joe DiMaggio fue considerado el gran amor de Marilyn Monroe?

Aunque ambos siguieron caminos diferentes, la historia entre ellos nunca terminó realmente. Marilyn volvió a casarse, esta vez con el dramaturgo Arthur Miller, mientras Joe intentó rehacer su vida.

Sin embargo, el vínculo entre ambos permaneció intacto. Cuando la actriz atravesó una profunda crisis emocional en 1961, tras su divorcio de Miller y diversos problemas de salud mental, fue precisamente DiMaggio quien acudió a ayudarla.

Tras la muerte de Marilyn Monroe, Joe DiMaggio organizó su funeral y mantuvo vivo su recuerdo durante décadas. Grosby

Según distintas biografías, él logró sacarla del hospital psiquiátrico donde había sido internada y la llevó consigo para que pudiera recuperarse en un ambiente tranquilo.

Aquella cercanía hizo renacer la amistad y, según personas cercanas, incluso comenzaron a hablar de una posible reconciliación. Algunos amigos aseguraban que planeaban volver a casarse durante el verano de 1962.

La promesa que le hizo Joe DiMaggio a Marilyn Monroe

Ese reencuentro nunca pudo concretarse. El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada sin vida en su casa de Los Ángeles a los 36 años. La noticia devastó a Joe DiMaggio.

Fue él quien se hizo cargo de los preparativos del funeral y, de acuerdo con diversos testimonios, decidió mantener la ceremonia en un ambiente íntimo, limitando la presencia de figuras de Hollywood y de políticos que, en su opinión, habían aprovechado la fama de la actriz.

Décadas después de su muerte, el romance entre Marilyn Monroe y Joe DiMaggio continúa siendo uno de los más emblemáticos de la cultura popular. Foto: AFP

Pero el gesto que convirtió su historia en una de las más conmovedoras del mundo del espectáculo ocurrió después. Durante 20 años envió tres rosas rojas frescas a la tumba de Marilyn tres veces por semana, una promesa silenciosa que cumplió con absoluta disciplina.

Además, rechazó ofertas millonarias para escribir libros o conceder entrevistas sobre su relación con la actriz y nunca volvió a casarse. Cuando Joe DiMaggio falleció en 1999, quienes estuvieron junto a él aseguraron que una de sus últimas frases fue:

Por fin podré volver a ver a Marilyn".

Más de seis décadas después de la partida de la actriz, aquella historia sigue siendo recordada como uno de los romances más intensos y trágicos de la historia de Hollywood.