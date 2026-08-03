“Trainspotting” en Cinemex, ¿cuándo se reestrena la película en México en versión 4k?

‘Trainspotting’, la película dirigida por Danny Boyle estrenada en 1996 será reestrenada en Cinemex, según anunció la empresa mexicana a través de sus redes sociales y, con ello, enloqueció a todos los fans.

Considerada una de las películas más importantes e influyentes del cine británico, ‘Trainspotting’ revolucionó la forma de retratar las adicciones en la pantalla con un estilo único y un ritmo frenético que, combinado con el humor negro, marcó a toda una generación.

Cuando llegó a los cines en 1996, la cinta recibió elogios y fue nominada al Premio Óscar a Mejor Guion Adaptado; ganó el Premio BAFTA en la misma categoría y con el paso de los años se consolidó como una de las mejores películas británicas de todos los tiempos.

No obstante, por su contenido, no pasó desapercibida para los críticos y generó polémica. Algunos consideraron que su estilo podía hacer parecer atractivo el consumo de la heroína. Sin embargo, Boyle siempre defendió que la historia muestra con absoluta claridad las consecuencias de la adicción.

¿De qué trata la película de “Trainspotting”?

‘Trainspotting’, la película dirigida por Danny Boyle, será reestrenada en Cinemex. Especial

La historia de ‘Trainspotting’ gira en torno al consumo de heroína, pero su mensaje va mucho más allá, hablando sobre la búsqueda de identidad, las malas decisiones y el deseo de escapar de una vida que parece no tener rumbo.

La cinta está basada en la novela homónima de Irvine Welsh, publicada en 1993. El libro narra distintas historias protagonizadas por un grupo de jóvenes de Edimburgo atrapados entre la drogadicción, la delincuencia y la falta de oportunidades. Para la adaptación cinematográfica, el guionista John Hodge tomó esos relatos y los convirtió en una historia más lineal, centrada en el personaje de Mark Renton.

Ewan McGregor es el protagonista que interpreta a Mark Renton, un joven adicto a la heroína que, a pesar de ser consciente de que ese estilo de vida lo está destruyendo, no logra alejarse de él. A lo largo de la película intenta dejar las drogas en varias ocasiones, pero siempre termina regresando a un entorno marcado por la dependencia y las malas influencias.

A su alrededor aparecen personajes que se volvieron inolvidables para el cine:

Simon "Sick Boy" : un hombre manipulador y carismático obsesionado con el cine.

: un hombre manipulador y carismático obsesionado con el cine. Spud , el personaje más noble y entrañable del grupo, cuya bondad contrasta con el deterioro que le provoca la adicción.

Tommy , quien representa la tragedia de alguien que pierde el rumbo después de llevar una vida estable.

Francis Begbie, interpretado por Robert Carlyle, un hombre extremadamente violento que, a diferencia de sus amigos, casi nunca consume heroína.

Uno de los elementos más recordados de la película es el famoso monólogo con el que comienza. Renton invita irónicamente a "elegir la vida" mientras critica el modelo de éxito tradicional basado en el trabajo, las hipotecas, el consumo y las expectativas sociales. En ese momento asegura que él eligió la heroína en lugar de esa vida convencional, pero conforme avanza la historia el significado del discurso cambia.

Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo” es la icónica reflexión del personaje de McGregor que marca la primicia de la historia.

¿Cuándo se reestrena “Trainspotting” en Cinemex?

‘Trainspotting’, la película dirigida por Danny Boyle, será reestrenada en Cinemex. Especial

Cinemex adelantó, con una imagen publicada en sus redes sociales oficiales, que la película ‘Trainspotting’ formará parte de su cartelera.

Según el anuncio, el reestreno se llevará a cabo por el 30 aniversario del estreno de la obra de culto y, para celebrar en grande, ahora tendrá un regreso especial a las salas de cine en una versión restaurada en 4K.

Sin embargo, hasta ahora, lo único que se tiene confirmado es lo anterior, puesto que la empresa de cines no dio a conocer la fecha exacta en la que comenzarán las funciones y tampoco reveló detalles sobre la cantidad de salas en las que será proyectada.

Pese a ello, se cree que podría reestrenarse en Cinemex cerca de la primera quincena de agosto, ya que en 1996 se estrenó el 15 de agosto en México, seis meses después que en el Reino Unido.

El anuncio ya provocó reacciones entre los fanáticos de la película, quienes rápidamente pusieron en tendencia el título de la cinta mostrando así su entusiasmo por volver a disfrutarla en la pantalla grande y con una mayor calidad de imagen.

¿Hay Trainspotting 2?

‘Trainspotting’, la película dirigida por Danny Boyle, será reestrenada en Cinemex. Especial

En 2017, Boyle reunió nuevamente al elenco original para estrenar T2 Trainspotting, una secuela inspirada parcialmente en la novela Porno.

La historia retoma la vida de Renton, Spud, Sick Boy y Begbie dos décadas después, explorando temas como el paso del tiempo, la nostalgia y las consecuencias de las decisiones tomadas durante la juventud.

La película se puede ver en plataformas de streaming como Max y Netflix, o alquilarla y comprarla en servicios digitales como Apple TV y Prime Video, dependiendo del país.