"Te amo mi gaviota": Angélica Rivera festeja su cumpleaños junto a sus hijas

Angélica Rivera celebró su cumpleaños número 57 acompañada de las personas más importantes de su vida: sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina Castro, quienes aprovecharon sus redes sociales para dedicarle mensajes emotivos y compartir fotografías familiares.

La protagonista de telenovelas, que en 2025 regresó a la actuación tras varios años alejada de los reflectores, tuvo un festejo íntimo en el que sus hijas dejaron ver la relación cercana que mantienen con ella.

A través de Instagram, las tres compartieron imágenes junto a su mamá y recordaron el fuerte vínculo que las une. Entre felicitaciones, recuerdos y momentos del festejo, Angélica Rivera volvió a mostrarse en una faceta familiar y cercana.

Sofía Castro felicita a Angélica Rivera con emotivo mensaje

Sofía Castro fue una de las primeras en felicitar públicamente a su mamá. La actriz compartió una fotografía junto a Angélica Rivera y le dedicó un mensaje lleno de cariño.

“Feliz vuelta al sol. A la mejor mamá del mundo. Haces que nuestra vida sea hermosa. Que me seas eterna. Te amo mi gaviota”, escribió.

Más tarde, Sofía compartió otra imagen de ambas tomada durante su boda en 2024. En esa publicación solo agregó una palabra: “Infinitas”.

El mensaje llamó la atención de sus seguidores porque Sofía suele expresar con frecuencia la admiración y el amor que siente por su madre, a quien también se refiere cariñosamente como “mi gaviota”, en alusión al personaje más recordado de Angélica Rivera en televisión.

Sofía Castro y Angélica Rivera Especial

Fernanda Castro también celebra a su mamá

Fernanda Castro se sumó a las felicitaciones con varias imágenes de distintos momentos junto a Angélica Rivera. En su publicación, destacó la forma en que su mamá ha marcado su vida y la de su familia.

“Hoy celebramos a quien hace que todo sea más bonito. Te amo gaviota”, escribió.

Después compartió otra dedicatoria acompañada de una fotografía de Angélica Rivera cuando era joven. “Qué suerte la mía de tenerte en mi vida. Te amo”, agregó.

Las publicaciones de Fernanda mostraron una parte más personal del cumpleaños de la actriz y reforzaron la imagen de unión entre madre e hijas.

Regina Castro comparte foto familiar del festejo

Regina Castro también felicitó a Angélica Rivera con una imagen familiar tomada durante la celebración. En la fotografía aparece junto a su mamá y sus hermanas, además de un pastel decorado con el nombre “Angie”.

La imagen dejó ver que el cumpleaños se celebró en un ambiente íntimo, rodeado de familia y personas cercanas.

Aunque Angélica Rivera ha mantenido gran parte de su vida privada lejos de la exposición pública en los últimos años, sus hijas suelen compartir algunos momentos especiales junto a ella, especialmente en fechas importantes como cumpleaños, bodas o celebraciones familiares.

Angélica Rivera le agradece a sus fans Especial

Angélica Rivera agradece el cariño de sus fans

El festejo también quedó registrado en un video compartido por Danna Vázquez, amiga cercana de la actriz. En las imágenes se observa a Angélica Rivera abrazando y besando a sus hijas mientras le cantan “Las mañanitas”.

Al compartir nuevamente ese momento en sus historias de Instagram, Rivera le dedicó un mensaje a su amiga: “Te amo mi Danita, muchos años juntas. LY”.

La actriz también agradeció las felicitaciones de sus seguidores, quienes le hicieron llegar mensajes y regalos por su cumpleaños.

“Gracias por tanto amor, son las mejores fans del mundo, las quiero mucho”, escribió.

bgpa