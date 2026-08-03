Melanie Pavola acusa a J Balvin de una presunta infidelidad mientras Valentina Ferrer estaba embarazada

La vida personal de J Balvin volvió a convertirse en tema de conversación luego de que la modelo e influencer Melanie Pavola compartiera una serie de publicaciones que fueron interpretadas como insinuación de infidelidad del cantante hacia su pareja, Valentina Ferrer.

Las declaraciones provocaron un intenso debate en redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre quienes respaldan la versión de la creadora de contenido y quienes consideran que todo forma parte de una estrategia para llamar la atención.

Foto: Instagram Melanie Pavola

¿Qué publicó Melanie Pavola sobre J Balvin?

La controversia comenzó cuando Pavola compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías antiguas en las que aparece junto al intérprete colombiano dentro de un camerino.

Las imágenes fueron acompañadas por la canción "Ambiente", uno de los éxitos de J Balvin, además de una frase que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores y dio pie a múltiples especulaciones sobre la relación que ambos habrían tenido.

Foto: Instagram Melanie Pavola

Tras la publicación, cientos de usuarios cuestionaron a Melanie Pavola y le recordaron que J Balvin mantiene una relación con Valentina Ferrer, con quien además tiene un hijo.

Lejos de evitar la polémica, la influencer respondió algunos comentarios y aseguró que, cuando ocurrieron los hechos a los que hacía referencia, la pareja no estaba casada. También afirmó que el cantante la tiene bloqueada en redes sociales e incluso lo calificó como "infiel".

¿Qué reveló el audio que se hizo viral?

La discusión aumentó cuando comenzó a circular un supuesto video en el que Pavola relata un presunto encuentro con el cantante en Nueva York.

De acuerdo con su versión, ambos habrían pasado una noche juntos y, posteriormente, J Balvin le habría confesado que Valentina Ferrer estaba embarazada. La influencer aseguró que, al enterarse de esa situación, decidió marcharse y posteriormente habría contactado a la modelo argentina para contarle lo ocurrido y ofrecerle una disculpa.

Hasta el momento, estas afirmaciones no han sido confirmadas por el artista ni por personas de su entorno.

Foto: IG

¿Qué opinan los usuarios en redes sociales?

La historia generó miles de comentarios entre los internautas.

Mientras algunos consideran que las declaraciones de Melanie Pavola podrían ser ciertas, otros creen que busca generar notoriedad o incluso han sugerido que algunas de las imágenes y contenidos difundidos podrían haber sido manipulados con inteligencia artificial.

Ante la falta de una versión oficial, muchos usuarios han preferido mantenerse cautelosos y esperar una respuesta por parte de los involucrados.

Foto: Instagram Melanie Pavola

¿J Balvin o Valentina Ferrer respondieron a la polémica?

Hasta ahora, ni J Balvin ni Valentina Ferrer han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones difundidas en redes sociales.

Por su parte, Melanie Pavola tampoco ha compartido nueva información relacionada con el tema, por lo que la controversia continúa alimentándose únicamente de las publicaciones ya difundidas.

La polémica surge apenas unas semanas después de que la pareja diera señales de que podría estar pensando en agrandar la familia.

Durante una dinámica con sus seguidores, Valentina Ferrer dejó abierta la posibilidad de convertirse nuevamente en madre al responder que el tiempo dirá qué ocurre. En tanto, J Balvin expresó recientemente su deseo de tener una hija en un futuro cercano, declaraciones que despertaron el entusiasmo de sus seguidores antes de que estallara esta nueva controversia.