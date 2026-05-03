Kenia Os sufre golpe de calor en Mérida: ¿cuál es su estado de salud?

¡Kenia Os sufre un golpe de calor en Mérida! Lo que debía ser una noche de pop a la mexicana, terminó convirtiéndose en un momento de problemas para la “Kenini” pero, ¿cuál es su estado de salud?

Kenia vivió uno de los episodios más complicados de su gira actual al sucumbir ante las altas temperaturas y la humedad extrema de la capital yucateca. El incidente, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, ocurrió en pleno apogeo del espectáculo.

Mientras la indiscutible reina del pop digital en México lo daba todo con sus coreografías de alto impacto y una producción visual impecable, el cuerpo le pasó la factura. La cantante terminó necesitando asistencia médica inmediata y lo compartió en sus redes sociales.

Kenia Os sufre golpe de calor en Mérida Instagram @keniaos

Kenia Os sufre golpe de calor en concierto en Mérida

Mérida no es para principiantes, y aunque Kenia Os es una artista de alto rendimiento acostumbrada a las luces y el movimiento constante, el clima de Yucatán en mayo es un reto para cualquier organismo.

De acuerdo a sus historias en Instagram, Kenia Os sufrió un golpe de calor mientras hacía su presentación. La combinación de la iluminación del escenario, el vestuario diseñado para el impacto visual pero no necesariamente para la ventilación, y la intensa humedad de la zona, crearon el ambiente perfecto para este problema de salud.

Kenia tuvo que recibir atención médica detrás de bambalinas, con oxígeno incluido y agua; incluso en el video se observa cómo recibe un masaje en sus extremidades.

La cantante de 26 años intentó tomarlo todo con humor y no preocupar a sus fans, pues aunque la situación era de riesgo, acompañó la historia con un: “Todo es glamour en el tour (le da un golpe de calor)”.

Kenia Os sufre golpe de calor en Mérida Instagram @keniaos

Sin embargo, el show tenía que continuar y Kenia Os mostró su actitud profesional en todo momento.

¿Cómo se encuentra Kenia Os después del golpe de calor?

Tras el susto, la pregunta que se hicieron sus “keninis” fue: ¿Kenia Os está bien? La respuesta corta es sí. Después de recibir atención médica y ser monitoreada por paramédicos en el sitio, la artista logró estabilizarse.

Aparentemente, el problema se trató de una respuesta natural del cuerpo ante el esfuerzo físico extremo en un entorno con altas temperaturas.

Pero no se reportaron otras complicaciones y Kenia Os publicó una serie de fotografías de su show en Mérida con la descripción:

Ayer me veía tan bien que me resulta tan difícil hoy elegir una sola foto 💋 Mérida son la f*cking vibra les amo!!!

Kenia Os sufre golpe de calor en Mérida Instagram @keniaos

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?