Peso Pluma envía regalo a la mamá de Kenia Os por el Día de las Madres

Peso Pluma mostró un nuevo gesto hacia la familia de su actual pareja Kenia Os, al enviar un regalo con motivo del Día de las Madres, fecha que no dejó pasar desapercibida.

El intérprete de “La bebé”, envió a Mireya Osuna, madre de Kenia Os, un arreglo de rosas blancas y rojas, el cual fue compartido posteriormente en redes sociales por la propia destinataria a través de su cuenta de Instagram.

Foto: Instagram lamamaoss

El detalle iba acompañado de un mensaje en el que el cantante expresó:

Feliz Día de las Madres, suegra, gracias por haber traído al mundo a la mujer más hermosa del planeta. Le mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Disfrute su día”.

No es la primera vez que Peso Pluma tiene este tipo de gestos, ya que en distintas ocasiones ha sorprendido a Kenia Os con detalles similares, especialmente arreglos florales, como muestra de cariño en su relación.

Foto: lamamaoss

Por su parte, Mireya Osuna también compartió otro presente que recibió de Eloísa, hermana de Kenia Os, mostrando los distintos gestos de afecto que circularon en la familia durante la celebración.

El romance de Kenia y Peso Pluma:

Kenia Os y Peso Pluma hicieron público su romance a inicios de 2025 y, desde entonces, han mostrado una relación estable y visible, compartiendo en redes sociales distintos momentos y muestras de afecto.

Aunque en 2026 surgieron especulaciones sobre un posible distanciamiento debido a sus trabajos, ambos han continuado juntos, desmintiendo indirectamente los rumores y manteniendo su vínculo.

El acercamiento entre ambos surgió durante su colaboración en el tema “Tommy & Pamela” en 2024; sin embargo, su relación inició tiempo después, cuando los dos se encontraban solteros. Desde entonces, han mostrado su conexión afectiva en cada aparición pública que realizan juntos.

Foto: Instagram Peso Pluma

La relación entre Kenia OS y Peso Pluma ha permanecido en el interés público desde su confirmación, entre muestras constantes de cercanía. A pesar de ello, ambos han mantenido su vínculo vigente y continúan siendo una de las parejas más comentadas del medio artístico.

¿Quién es Kenia Os?

Kenia Os es una cantante e influencer mexicana que primero empezó a ganar popularidad en redes sociales, especialmente en YouTube, donde compartía contenido de entretenimiento y estilo de vida. Con el tiempo dio el salto a la música pop, donde actualmente se ha consolidado como una de las artistas más reconocidas de su generación en México.

Su carrera musical ha crecido con varios lanzamientos que han tenido buena aceptación en plataformas digitales, destacando por un estilo fresco, visual y muy conectado con el público joven.

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