Karol G suma nuevas fechas en México ante la alta demanda

Lo que empezó como una locura en las filas virtuales terminó en algo todavía más grande: ante el caos para conseguir boletos y la avalancha de fans que se quedaron sin entrada, el “Tropitour” de Karol G acaba de sumar nuevas fechas en México, incluyendo más shows en la Ciudad de México.

La noticia, cayó mientras seguía activa la preventa de los primeros cuatro conciertos. La respuesta fue tan brutal que tanto Ocesa como la propia cantante colombiana decidieron abrir más fechas para intentar responder a la alta demanda.

Foto: Instagram karolg

Desde temprano, a las 2:00 de la tarde, comenzó la batalla por los boletos. En cuestión de minutos ya había más de 90 mil personas en fila virtual intentando entrar, mientras otros tantos ni siquiera lograban acceder al sistema. La experiencia fue caótica para muchos fans que solo querían ver a “La Bichota” en su regreso a tierras mexicanas.

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en explotar con quejas: aún con miles de usuarios esperando turno, los boletos comenzaron a agotarse rápidamente. Poco después se confirmó la primera expansión de fechas: 14 de noviembre para la CDMX y 7 de noviembre para Monterrey.

Pero ni eso fue suficiente. Apenas un par de horas después, nuevamente se reportó que ya no había accesos disponibles.

Foto: Instagram karolg

Nuevo concierto de Karol G en CDMX

Ante la demanda que no da tregua, Ocesa anunció una tercera fecha en la capital. Este nuevo show será el 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.

La preventa arrancó esta misma tarde, en punto de las 18:00 horas y será únicamente para clientes Mastercard.

Hasta el momento estos son los únicos conciertos programados en tierras aztecas; sin embargo, podrían aumentar en las próximas horas.

Por ahora, estos son los conciertos confirmados en México, aunque no se descarta que puedan anunciarse más fechas si la demanda sigue igual de alta.

Precios de boletos para Karol G en la CDMX

Pits: $12,264

General A: $4,943

General B: $1,848

Zona GNP: entre $4,737 y $7,224

Verde B: entre $3,331 y $4,700

Naranja B: entre $2,703 y $3,450

Verde C: entre $2,046 y $2,455

Naranja C: entre $1,228 y $1,350

Personas con discapacidad (PCD): $1,848

La fiebre por Karol G en México sigue en aumento y todo indica que todavía podría haber más sorpresas en las próximas horas.

cva*