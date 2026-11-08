Kaia Gerber comparte emotivo mensaje sobre el duelo tras muerte de su hermano; "llega en oleadas"

Kaia Gerber continúa atravesando el duelo por la muerte de su hermano, Presley Gerber, quien falleció a los 27 años el pasado 20 de septiembre. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un mensaje relacionado con el proceso de afrontar la pérdida de una persona cercana y recordó una reflexión de la escritora Joan Didion sobre el dolor.

En una de sus historias de Instagram, Kaia publicó una fotografía de varios libros y novelas que abordan el duelo. Entre ellos, destacó una frase de El año del pensamiento mágico, obra en la que Didion relata su experiencia tras la muerte de su esposo, el escritor John Gregory Dunne.

"El duelo, cuando llega, no es nada de lo que esperamos. El duelo no conoce distancias. Llega en oleadas", expresa el fragmento compartido por la modelo.

La reflexión continúa describiendo cómo la pérdida puede manifestarse a través de momentos repentinos de angustia que afectan tanto las emociones como la percepción de quien atraviesa este proceso.

La publicación de Kaia ocurre semanas después de que dedicara una extensa carta a su hermano, en la que recordó la relación que tenían desde la infancia y reconoció lo difícil que ha sido aprender a vivir sin él.

Kaia Gerber dedicó una emotiva carta a su hermano Presley

El pasado 18 de octubre, casi un mes después de la muerte de Presley, Kaia Gerber compartió una serie de fotografías y videos de ambos durante su infancia, acompañados de una carta en la que expresó el profundo cariño que sentía por su hermano mayor.

En el mensaje, la modelo reconoció que las palabras no eran suficientes para describir lo que estaba experimentando y confesó que había leído libros en busca de respuestas, aunque ninguno parecía ayudarla a comprender la magnitud de su pérdida.

También recordó que Presley siempre había sido una figura de protección para ella y que, desde pequeños, estaba acostumbrada a que él la acompañara en los momentos importantes.

Uno de los recuerdos que compartió fue cuando, durante su infancia, tuvo miedo de perforarse las orejas y su hermano decidió hacerlo primero para tranquilizarla.

Al recordar ese episodio, Kaia escribió que, cuando sostuvo el arete que retiraron del cuerpo de Presley, solo pudo pensar que le pertenecía y que desearía que esta vez él no hubiera ido primero.

La modelo también expresó cuánto significaba para ella su papel como hermana.

"Yo nací amándote. Moriré amándote. Nunca hubo nada más", escribió en uno de los fragmentos de su despedida.

Al finalizar la publicación, Kaia agradeció a su hermano por haber formado parte de su vida y lo recordó como su mejor amigo y protector.

¿Quién era Presley Gerber, hermano de Kaia Gerber?

Presley Gerber era modelo y empresario, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. Nació el 2 de julio de 1999 y tenía 27 años cuando murió.

Al igual que su madre y su hermana, desarrolló una carrera en la industria de la moda. Comenzó a modelar durante su adolescencia y participó en campañas para distintas marcas, entre ellas Calvin Klein, donde apareció junto a Kaia.

También incursionó en otros intereses personales, como la fotografía, el surf y el emprendimiento.

Cindy Crawford y Rande Gerber aparecen junto a sus hijos Kaia y Presley Gerber durante una reunión familiar. IG vuoriclothing

A lo largo de los últimos años, Presley habló públicamente sobre sus dificultades relacionadas con la salud mental y el consumo de sustancias. Incluso utilizó sus redes sociales para compartir experiencias personales con el propósito de generar conversaciones sobre estos temas.

¿De qué murió Presley Gerber?

Presley Gerber fue encontrado sin vida el 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación ubicado en Santa Mónica, California.

De acuerdo con el Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles, el joven fue declarado muerto a las 9:45 horas. La institución informó un día después que había realizado una primera evaluación, pero decidió aplazar la determinación de la causa y la manera de muerte mientras solicitaba estudios adicionales.

Por su parte, la policía de Santa Mónica informó que investigaba el fallecimiento como una presunta sobredosis, aunque señaló que no había indicios de un acto criminal.

Hasta el momento, la causa oficial de muerte permanece pendiente de confirmación por parte de las autoridades forenses.

La muerte de Presley provocó numerosas muestras de solidaridad hacia Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia, quienes han pedido respeto y privacidad durante este proceso.

bgpa