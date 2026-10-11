George Clooney revela si hay planes para homenajear a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

George Clooney reconoció que todavía le cuesta hablar de la muerte de Presley Gerber, hijo de sus amigos Cindy Crawford y Rande Gerber. El actor respondió brevemente a una pregunta sobre el joven modelo y describió una pérdida que también ha golpeado a su propia familia.

El protagonista de Ocean’s Eleven acudió con Amal Clooney a los premios Albies, celebrados el viernes 9 de octubre en el Museo de Historia Natural de Londres. Allí, Entertainment Tonight le preguntó si él o los Gerber tenían planes para honrar la memoria de Presley, fallecido el 20 de septiembre a los 27 años.

“No creo que estemos siquiera en posición de hablar de ello”, respondió.

Clooney no anunció homenajes ni compartió detalles sobre los siguientes pasos de la familia; sus palabras se concentraron en la dificultad de afrontar lo ocurrido apenas unas semanas antes.

“Sinceramente, es una de las cosas más devastadoras que le han ocurrido a nuestra familia”, agregó. Después se refirió a Cindy y Rande: “Su familia está, como pueden imaginar, pasando por algo terrible. Es lo peor que puede pasarle a una familia”.

Una amistad de décadas con Cindy Crawford y Rande Gerber

La cercanía entre Clooney y los Gerber precede al negocio que los convirtió en socios. El actor conoce a Presley y a su hermana Kaia desde que eran niños, y su amistad con sus padres ha continuado durante décadas, entre reuniones familiares y proyectos compartidos.

Uno de ellos fue Casamigos, la marca de tequila que Clooney, Rande Gerber y Mike Meldman lanzaron en 2013. Diageo adquirió la compañía en 2017, cuatro años después de su lanzamiento, en una operación que contemplaba un pago inicial y otro condicionado al desempeño del negocio.

Tras el fallecimiento de Presley, George y Amal han acompañado a sus amigos. Una fuente consultada por People aseguró que ambos se habían organizado para pasar tiempo con la familia y procurar que no estuviera sola durante el duelo. La revista atribuyó esa información a una persona cercana al entorno.

Rande Gerber, Cindy Crawford y George Clooney en la presentación de su tequila Grosby Group

¿Qué se sabe de la muerte de Presley Gerber?

Presley murió el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación, de acuerdo con los registros del médico forense del condado de Los Ángeles citados por ABC News. La policía de Santa Mónica informó que sus agentes acudieron esa mañana a un reporte de posible sobredosis.

La posible sobredosis forma parte de la investigación y no equivale a una causa de muerte definitiva. Según la información publicada por People, las autoridades realizaron la autopsia, pero dejaron pendiente la determinación de la causa y la manera del fallecimiento a la espera de estudios adicionales.

El modelo comenzó su carrera durante la adolescencia y fue contratado por IMG Models a los 15 años. Trabajó con firmas como Calvin Klein y Dolce & Gabbana, y en 2018 apareció junto a su madre en un anuncio de Pepsi para el Super Bowl.

En sus últimos años también utilizó sus redes para hablar de salud mental. En 2025 impulsó la serie Mental Health Mondays, con la que buscaba abrir conversaciones sobre el bienestar emocional a partir de sus propias experiencias.

bgpa