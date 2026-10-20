Caso Presley Gerber: el inquietante antecedente del centro de rehabilitación donde murió

La muerte de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, sigue bajo investigación. Ahora, un antecedente ocurrido en el mismo centro de rehabilitación donde falleció el joven ha llamado la atención, meses antes, una paciente sufrió una presunta sobredosis que requirió la intervención de los servicios de emergencia.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la policía de Santa Mónica acudió a Resolutions Living el 18 de febrero de 2026, luego de recibir un reporte porque se temía que una persona internada hubiera sufrido una sobredosis.

El incidente ocurrió siete meses antes de la muerte de Presley, registrada el 20 de septiembre en ese mismo establecimiento. Aunque ambos casos son distintos, el antecedente ha puesto el foco en lo que sucedía dentro de la residencia y en los procedimientos que seguía para atender a sus pacientes.

Hasta ahora, la muerte de Gerber se investiga como una presunta sobredosis y las autoridades no han determinado oficialmente la causa del fallecimiento.

Una paciente inconsciente y más de cinco dosis de Narcan

Según una fuente con conocimiento directo del incidente, citada por TMZ, la persona afectada en febrero fue una mujer que había perdido el conocimiento. Para ayudarla a recuperarse, fue necesario administrarle más de cinco dosis de Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.

La mujer finalmente recuperó la consciencia. Cuando llegaron los agentes de policía, ya no se consideró necesario trasladarla a un hospital para recibir atención adicional, por lo que los oficiales hablaron con ella antes de retirarse.

Cuando llegaron los agentes de policía, ya no se consideró necesario trasladarla a un hospital para recibir atención adicional Grosby Group

Los registros del Departamento de Policía de Santa Mónica, obtenidos por el medio estadunidense, documentan la visita de los agentes a Resolutions Living. Sin embargo, la información disponible sobre ese episodio no establece que exista una relación directa entre aquel caso y la muerte posterior de Presley.

El antecedente cobra relevancia porque el centro volvió a quedar en el centro de la atención pública tras el fallecimiento del joven, quien, según los reportes, llevaba apenas unas horas en el establecimiento cuando ocurrió la emergencia.

¿Qué pasó con Presley Gerber en el centro de rehabilitación?

Presley, de 26 años, murió el 20 de septiembre en Resolutions Living, ubicado en Santa Mónica, California. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, pero fue declarado muerto a las 9:45 de la mañana.

En reportes anteriores, fuentes citadas por TMZ señalaron que el consejero de sobriedad del joven se comunicó con el centro antes de su llegada y advirtió al personal que Presley supuestamente se encontraba bajo los efectos de las drogas. Pese a ello, el establecimiento habría aceptado su ingreso.

Presley, de 26 años, murió el 20 de septiembre en Resolutions Living, ubicado en Santa Mónica, California ZUMA Press, Inc. / The Grosby Group

Además, según esas mismas fuentes, Presley fue captado en un video dentro de las instalaciones poco después de registrarse, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia. También se reportó que habría continuado consumiendo drogas durante su estancia.

Estos señalamientos todavía deben distinguirse de los hechos confirmados oficialmente. La causa de muerte no ha sido determinada y la investigación continúa abierta.

Despiden al responsable de admisiones tras la muerte del joven

Otro dato que trascendió después del fallecimiento fue la salida del responsable de admisiones de Resolutions Living. Fuentes vinculadas al centro dijeron a TMZ que el empleado fue despedido tras lo ocurrido con Presley.

El medio también informó que contactó al doctor Reza Nabavi, propietario del establecimiento, para preguntarle por qué se habría permitido el ingreso del joven pese a las advertencias sobre su estado. De acuerdo con la publicación, el médico se negó a responder esas preguntas y, posteriormente, el medio señaló que seguía sin recibir una contestación.

Otro dato que trascendió después del fallecimiento fue la salida del responsable de admisiones de Resolutions Living IG

Por ahora, el caso Presley Gerber mantiene varias preguntas abiertas. El antecedente de febrero, las circunstancias de su ingreso y el despido del responsable de admisiones han generado interés en torno al funcionamiento del centro, pero no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad en su muerte.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, la familia del joven enfrenta la pérdida y permanece pendiente de que se esclarezca qué ocurrió durante sus últimas horas en Resolutions Living.