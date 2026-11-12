Natalia Alcocer revela que se sintió “sucia y prostituida” durante su participación en La Granja VIP

La salida de Natalia Alcocer de La Granja VIP no fue una decisión tomada a la ligera. Después de solicitar su salida del reality, la actriz y conductora mexicana habló sobre las experiencias que influyeron en su decisión y reconoció que algunas situaciones ocurridas durante el encierro la hicieron sentir incómoda.

En una charla virtual, la también conocida como “La Vikinga”, profundizó en los motivos que la llevaron a abandonar la competencia. Durante su intervención, señaló que ciertos comentarios y conversaciones entre los participantes rebasaron sus límites personales, al grado de hacerla sentir expuesta y vulnerada.

La pirotecnia que recibió durante su participación, desató controversia y se convirtió en uno de los acontecimientos previos a su decisión de salir voluntariamente del concurso. Ante las especulaciones en redes sociales sobre una posible señal enviada desde el exterior, la actriz explicó que los fuegos artificiales fueron un gesto de su familia para transmitirle tranquilidad sobre lo que ocurría fuera del programa.

Sin embargo, reconoció que aquel momento también tuvo un impacto emocional que influyó en su decisión de abandonar la competencia.

Foto: Instagram nataliaalcoceroficial

Criticó los comentarios y comportamientos de sus compañeros

Alcocer también cuestionó el ambiente que se vive dentro del reality show, pues aseguró que la convivencia con algunos participantes la llevó a escuchar comentarios que consideró desagradables y fuera de lugar. La actriz señaló que le incomodó la manera en que hablaban sobre el cuerpo, la intimidad y la vida privada, temas que, desde su perspectiva, deberían tratarse con mayor respeto y pudor.

Pero cuando uno convive tanto con gente tan tóxica, con gente sin alma, porque de verdad estos personajes no tienen alma, yo oí cosas tan bajas, tan repugnantes, de cómo alguien puede hablar así de su cuerpo, de su privacidad, de no tener pudor, porque se llama pudor”, dijo.

La participante explicó que durante su estancia también recibió críticas por mantener ciertos límites en su relación de pareja Pablo Montero, pues algunos compañeros interpretaban su actitud como una postura de superioridad o falta de afecto. Sin embargo, aclaró que su comportamiento no respondía a sentirse mejor que los demás, sino a una cuestión de pudor y privacidad.

A mí me señalaban mucho de que: ‘Ay, es que pues es tu novio’, ‘Ay, se hace la fresa", expresó.

Pablo Montero le pidió a Natalia Alcocer que sea su novia. @lagranjavipmx

Defendió su pudor y cuestionó las conversaciones íntimas

Señaló que le incomodaba escuchar conversaciones sobre aspectos íntimos y de la vida sexual de otras personas, especialmente porque consideraba que eran temas que debían mantenerse en el ámbito privado.

Una de sus declaraciones más contundentes fue cuando habló de cómo se sintió al presenciar determinadas dinámicas dentro del programa:

Me vi de Bebeshita y me sentí sin dignidad, me sentí sucia, me sentí prostituida”, expresó.

Foto: Instagram nataliaalcoceroficial

Finalmente, reiteró que ese tipo de conversaciones estaban muy alejadas de sus valores y de la manera en que entiende la intimidad. Incluso, con un comentario que reflejó su incomodidad, aseguró que escuchar esos temas constantemente la llevaba a pensar que preferiría mantener a sus hijas alejadas de ese ambiente para evitar que estuvieran expuestas a ese tipo de contenidos.