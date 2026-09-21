Presley Gerber estuvo en México para recibir un tratamiento contra las adicciones antes de morir

Presley Gerber viajó a México para someterse a un tratamiento contra las adicciones pocos meses antes de morir a los 27 años. El hijo de la supermodelo Cindy Crawford compartió en sus redes sociales parte del proceso que vivió en Cancún, donde recibió ibogaína, una sustancia psicodélica utilizada de forma experimental.

La muerte del joven modelo ocurrió este domingo 20 de septiembre dentro de un centro de rehabilitación. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue la causa del fallecimiento.

Meses antes de que se conociera la noticia, el también hijo del empresario Rande Gerber habló abiertamente sobre uno de los momentos más complicados de su recuperación. En marzo publicó un video grabado en la ciudad de Cancún, momentos antes de recibir una dosis de ibogaína.

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, murió a los 27 años Grosby Group

¿Qué tratamiento recibió Presley Gerber en México?

Durante su estancia en territorio mexicano, Presley Gerber recibió una “dosis de ibogaína previa”. Esta sustancia de origen natural produce efectos psicodélicos y ha llamado la atención por su posible uso en tratamientos para personas con dependencia de opioides, alcohol y otras sustancias.

Aunque la ibogaína es ilegal en Estados Unidos, en México su posesión y administración están permitidas. En otros países, como Reino Unido, se considera un tratamiento experimental sin licencia y no forma parte de los servicios médicos públicos.

El video publicado por Presley mostraba al modelo de pie en un jardín mientras una mujer tocaba suavemente su rostro y frotaba sus manos. Las imágenes fueron acompañadas por un mensaje en el que habló del miedo que sintió antes de comenzar el procedimiento.

“Pre-dosis de ibogaína: un momento de tranquilidad antes de que todo cambiara. Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo así (ayuda no pensar en las situaciones que te llevan a eso, pero así es la vida a veces). Mis mantras eran ‘ámate a ti mismo’ y ‘esta tiene que ser la última vez por esta razón’. Dejar de controlarlo no fue fácil, pero confiaba en que había algo más grande que yo guiándolo. Sabía por qué estaba allí.”

En su publicación, el modelo reconoció que el tratamiento lo llevó a enfrentarse con situaciones de las que había intentado escapar. También expresó su deseo de que aquella fuera la última ocasión en la que tuviera que regresar a un lugar para recibir ayuda por sus problemas de adicción.

“Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo, y en medio de todo, comencé a encontrar el camino de regreso a mí mismo… Ya veremos… Rezo para que sea la última vez que tenga que volver.”

Kaia y Presley Gerber The Grosby Group

Presley Gerber habló públicamente de sus problemas de salud mental

A lo largo de los últimos años, Presley Gerber compartió en diferentes ocasiones los problemas que enfrentaba con la depresión y el consumo de sustancias. En lugar de mantener su experiencia en privado, el joven aseguró que deseaba utilizar lo vivido para ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Durante una entrevista para el podcast Studio 22, realizada en 2023, explicó que cuidar la salud mental requería un esfuerzo constante y que se había convertido en una parte importante de su vida.

Presley Gerber ZUMA Press, Inc. / The Grosby Group

“(La salud mental) es un problema. Es una parte muy importante de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene mucho que ver. (…), eso es precisamente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algún problema que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios.”

Antes de hablar públicamente de su recuperación, Presley también tuvo problemas legales relacionados con el consumo de alcohol. En 2019 fue arrestado por conducir bajo sus efectos y recibió una sentencia de tres años de libertad condicional.

Además, tuvo que completar un programa para conductores ebrios y cumplir dos días de servicio comunitario.