Cindy Crawford y Kaia Gerber despiden a Presley Gerber con dolorosos mensajes a un mes de su muerte

Cindy Crawford y Kaia Gerber compartieron emotivos mensajes en redes sociales para recordar a Presley Gerber, quien falleció a los 27 años. A casi un mes de la pérdida de su hijo y hermano, respectivamente, ambas modelos decidieron expresar públicamente sus sentimientos.

La muerte de Presley Gerber, ocurrida el pasado 20 de septiembre, fue un momento difícil para la familia, que hasta ahora había mantenido en privado gran parte de su duelo. Sin embargo, las famosas utilizaron Instagram para hablar del cariño que sienten por él y agradecer las muestras de apoyo que han recibido.

Presley Gerber era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y también desarrolló una carrera como modelo. Grosby Group

Cindy Crawford dedica emotivo mensaje a su hijo Presley Gerber

Fue este domingo 18 de octubre cuando Cindy Crawford publicó en su cuenta de Instagram un mensaje firmado también por su esposo, Rande Gerber, y su hija Kaia, en el que recordaron a Presley a casi un mes de su fallecimiento.

Para acompañar sus palabras, la familia eligió una fotografía en blanco y negro del joven, tomada por el fotógrafo Sebastian Faena. En el texto hablaron de lo importante que fue Presley en sus vidas y de lo agradecidos que están por haber compartido tantos años a su lado.

Cindy Crawford y Rande Gerber aparecen junto a sus hijos Kaia y Presley Gerber durante una reunión familiar. IG vuoriclothing

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad".

Los Gerber también aprovecharon la publicación para reconocer el cariño que han recibido de amigos, familiares y personas que, aunque no los conocen personalmente, les han enviado mensajes de apoyo durante las últimas semanas.

"Agradecemos las muestras de cariño y apoyo de tantos que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amamos por siempre, Mamá, Papá y Kaia".

Kaia Gerber comparte desgarradora carta para despedir a su hermano Presley

Por su parte, Kaia Gerber decidió dedicarle una publicación a su hermano mayor. La modelo compartió fotografías de cuando ambos eran pequeños, así como un video en el que aparecen juntos, para recordar algunos de los momentos que vivieron durante su infancia.

En su carta, la joven habló de la relación que tenía con Presley, a quien consideraba su mejor amigo y una de las personas más importantes de su vida. También reconoció lo complicado que ha sido encontrar las palabras para expresar lo que siente desde su muerte.

Grosby/Freepik

"Estoy, literalmente, de rodillas".

Durante su mensaje, Kaia recordó que su hermano siempre estuvo a su lado y que una de las cosas que más disfrutaba era precisamente ser su hermana. Además, destacó la forma en la que Presley trataba a otras personas, pues aseguró que mantenía su amabilidad incluso cuando enfrentaba situaciones difíciles.

Entre los recuerdos que compartió, hubo uno relacionado con una experiencia que vivieron cuando eran niños y que, después de su fallecimiento, adquirió un significado especial para ella.

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El recuerdo de Kaia Gerber que hizo más emotiva su despedida

Cuando Kaia era pequeña, tenía miedo de perforarse las orejas, por lo que Presley decidió hacerlo antes que ella. Aunque en ese momento fue una anécdota entre hermanos, años después la modelo volvió a pensar en aquella experiencia.

Tras la muerte de Presley, Kaia tuvo entre sus manos uno de los pendientes que le habían retirado a su hermano, algo que le hizo recordar aquella ocasión en la que él decidió adelantarse para ayudarla a superar su miedo.

Presley Gerber Foto: IG presleygerber

"Cuando sostuve el pendiente que te quitaron, lo único que pude pensar fue: eso te pertenece".

La joven también habló de cómo Presley acostumbraba hacer algunas cosas antes que ella, aunque reconoció que esta vez hubiera deseado que las circunstancias fueran diferentes.

"Siempre ibas primero... y de verdad desearía que no te hubieras ido primero esta vez".

Capital Pictures/ Grosby Group

Para finalizar su carta, Kaia le dedicó unas palabras en las que expresó que el amor por su hermano permanecerá durante toda su vida.

"Nací amándote. Moriré amándote".

¿Qué le pasó a Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

El fallecimiento de Presley Gerber ocurrió el 20 de septiembre de 2026, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación ubicado en Santa Mónica, California.

Según información publicada por People, alrededor de las 9:35 de la mañana de ese día, los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que se reportaba un paro cardíaco. Otra comunicación señalaba que los equipos médicos atendían una posible sobredosis en el mismo establecimiento.

IG

Al llegar al lugar, los policías encontraron al joven sin vida. Posteriormente, el Departamento de Policía de Santa Mónica informó que se había iniciado una investigación para conocer las circunstancias de su fallecimiento.

Entre las primeras líneas de investigación se encontraba una posible sobredosis. No obstante, las autoridades señalaron que no había indicios de que alguna otra persona estuviera involucrada en su muerte.

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Hasta el momento, la causa oficial del fallecimiento de Presley Gerber no ha sido confirmada. El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles será el encargado de determinarla.

Después de que se dio a conocer la noticia, un representante de la familia declaró a TMZ: