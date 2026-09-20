Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió a los 27 años, confirmó el médico forense del condado de Los Ángeles. El joven desarrolló una carrera dentro de la moda y durante los últimos años había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y adicciones.

Gerber falleció mientras se encontraba en un centro de rehabilitación, según los registros citados por TMZ y People. Las autoridades todavía no han determinado la causa de muerte y se realizará una autopsia para esclarecer qué ocurrió.

Un representante de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber confirmó posteriormente el fallecimiento y señaló que la familia solicita privacidad durante este momento. No se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

¿De qué murió Presley Gerber?

La causa de muerte de Presley Gerber permanece pendiente. El hecho de que haya fallecido dentro de un centro de rehabilitación no permite determinar por sí mismo qué provocó su muerte.

El médico forense del condado de Los Ángeles deberá realizar una autopsia y los estudios correspondientes antes de establecer oficialmente la causa y la manera de muerte. Hasta este domingo por la noche no se había divulgado un resultado preliminar.

Gerber había sido abierto durante los últimos años sobre sus experiencias con la salud mental, ataques de pánico y consumo de sustancias; sin embargo, no existe hasta ahora información oficial que relacione esos antecedentes con su fallecimiento.

Presley Gerber fue modelo, al igual que su madre, la supermodelo Cindy Crawford ZUMA Press, Inc. / The Grosby Group

Presley Gerber había hablado de sus problemas de salud mental

En diciembre de 2025, el modelo compartió públicamente que enfrentaba episodios de depresión y ataques de pánico, además de explicar las dificultades que había encontrado para manejar distintos medicamentos prescritos durante su tratamiento.

Gerber realizó aquellas confesiones dentro de una serie de videos que denominó Mental Health Mondays, con los que buscaba hablar sin filtros sobre su experiencia y hacer que otras personas que atravesaban situaciones similares se sintieran menos solas.

También contó que había consultado a múltiples psiquiatras y que intentaba construir una rutina que favoreciera su recuperación, incluyendo ejercicio, mantenerse alejado del alcohol y rodearse de personas que consideraba positivas para su bienestar.

Su hermana Kaia Gerber habló apenas en agosto sobre el impacto que los problemas de Presley habían tenido dentro de su familia.

En una entrevista con Vogue, describió que su hermano había atravesado una larga lucha contra las adicciones y destacó su decisión de hablar públicamente sobre experiencias que muchas familias suelen mantener en secreto.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Walker Gerber era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber.

Al igual que su madre y su hermana, comenzó una carrera dentro de la industria de la moda desde joven. Trabajó para firmas como Dolce & Gabbana, Moschino y Calvin Klein, además de participar en pasarelas, editoriales y campañas publicitarias.

Su parecido con Crawford llamó la atención desde sus primeras apariciones públicas y durante algunos años los hermanos Gerber llegaron a participar juntos en eventos y proyectos relacionados con la moda.

Kaia y Presley Gerber The Grosby Group

En 2025 y 2026, sin embargo, Presley comenzó a utilizar parte de su presencia pública para hablar con mayor frecuencia sobre salud mental, tratamiento y recuperación, alejándose de la imagen exclusivamente ligada a la industria en la que creció.

Kaia Gerber había hablado recientemente sobre su hermano

Durante una entrevista publicada por Vogue en agosto, la actriz de The Shards explicó que las dificultades de Presley habían impactado la dinámica de toda su familia y que durante años ella intentó convertirse en “la hija fácil” para no sumar más preocupaciones a sus padres.

Kaia también expresó orgullo por la forma en que su hermano decidió mostrar públicamente sus momentos vulnerables y hablar de temas que tradicionalmente están acompañados por estigma.

Presley permanecía además cercano a su familia. Apenas en mayo había aparecido públicamente junto a Cindy Crawford y Rande Gerber durante un evento en Los Ángeles, y seguía mostrando apoyo a los proyectos profesionales de su hermana.

bgpa