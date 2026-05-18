¡Aparta la fecha! Jungkook y Calvin Klein anuncian fecha de lanzamiento de su colección

La espera terminó para el ARMY. Jungkook y Calvin Klein finalmente revelaron la fecha oficial del lanzamiento de su nueva colección colaborativa, una propuesta que promete convertirse en uno de los fenómenos de moda más virales de 2026.

¿Cuándo se estrena la colección de Jungkook y Calvin Klein?

La marca confirmó el anuncio a través de un breve teaser publicado en Instagram y X. Aunque el video apenas dura unos segundos, fue suficiente para encender internet: sobre el clásico logo de Calvin Klein aparece escrito a mano el nombre de Jungkook, dejando claro que esta vez no se trata solo de una campaña publicitaria, sino de una colaboración mucho más personal.

La colaboración marca la primera participación creativa de un idol en Calvin Klein. Cortesía calvinklein

La colección estará disponible en línea a partir del 19 de mayo a las 18:00 horas ET, mientras que las piezas llegarán a tiendas físicas seleccionadas desde el 20 de mayo.

Además, la firma habilitó un registro especial para que los fans reciban notificaciones exclusivas y acceso anticipado a novedades relacionadas con el lanzamiento.

¿Cómo es la colección de Jungkook y Calvin Klein?

El proyecto lleva por nombre 'CKJK', una combinación entre las siglas de Calvin Klein y las iniciales del integrante de BTS.

La colección mezcla estética noventera, denim y streetwear contemporáneo. IG calvinklein

Según medios especializados y adelantos de la marca, la colección incluirá alrededor de 20 piezas inspiradas en la estética noventera, el streetwear y la energía urbana que caracteriza actualmente al artista surcoreano.

La propuesta estética mezcla nostalgia, minimalismo y actitud relajada. Entre las prendas que más aparecen en los adelantos destacan jeans rectos, pantalones baggy, chamarras bomber oversized, camisetas con logotipos discretos y camisas Oxford de rayas clásicas.

Jungkook protagoniza una campaña fotografiada en escenarios urbanos de Nueva York. IG calvinklein

Todo gira alrededor de un concepto visual que recupera la esencia del denim noventero, pero reinterpretado desde el lenguaje visual del K-pop contemporáneo. En un comunicado, el cantante expresó su entusiasmo por el proyecto:

Sé que mis fans han estado esperando ansiosamente este regreso y estoy encantado de volver a lucir el icónico denim de la marca”.

¿Cómo se creó la colección de Jungkook y Calvin Klein?

La campaña fue fotografiada por Mert Alas en escenarios urbanos de Nueva York y utiliza como soundtrack la canción Block Rockin' Beats de The Chemical Brothers, un clásico de 1997 que refuerza todavía más el aire retro del proyecto.

Jeans baggy, chamarras bomber y mezclilla oscura dominan la propuesta visual. Cortesía calvinklein

Las imágenes muestran a Jungkook con una estética más oscura y biker, incorporando elementos de cuero, mezclilla negra y accesorios metálicos que recuerdan al estilo que muchos seguidores del cantante llevaban años imaginando para él.

Además, algunos detalles gráficos de la colección hacen referencia directa a la identidad personal del artista. Por ejemplo, aparece el número “97”, guiño a su año de nacimiento, así como diseños inspirados en algunos de sus tatuajes más reconocibles.

El lanzamiento coincide con la expectativa por el regreso musical de BTS. IG calvinklein

¿Por qué es tan importante la colección de Jungkook y Calvin Klein?

Desde 2023, Jungkook ya se había consolidado como uno de los embajadores globales más importantes de Calvin Klein. Sin embargo, esta nueva etapa representa algo mucho más: la participación directa del cantante en el diseño creativo de la línea.

Los fans ya anticipan que la colección podría agotarse rápidamente. Cortesía calvinklein

La propia firma describió el proyecto como “una colaboración sin precedentes”, algo que llamó especialmente la atención entre los fans y expertos de la industria, ya que sería la primera vez en los 58 años de historia de Calvin Klein que un idol participa tan activamente en el desarrollo de una colección propia.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Hashtags como #CKJK y #JUNGKOOKxCALVINKLEIN rápidamente dominaron tendencias globales en decenas de países. TikTok, Instagram y X se llenaron de clips, reacciones y capturas de pantalla de la campaña, mientras miles de fans ya anticipan una posible escasez mundial de productos.

La campaña utiliza la canción “Block Rockin’ Beats” de The Chemical Brothers. Cortesía calvinklein

No sería algo nuevo. Cada vez que Jungkook aparece vinculado a Calvin Klein, las prendas suelen agotarse en cuestión de horas. Incluso publicaciones anteriores del cantante utilizando la marca llegaron a generar millones de dólares en valor mediático para la firma.

Y viendo la reacción que ya provocó el teaser, todo apunta a que CKJK podría agotarse incluso antes de llegar oficialmente a las tiendas.