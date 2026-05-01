De Louis Vuitton a Dior: Las firmas de alta costura que usan los integrantes de BTS

Desde su debut en 2013, BTS no solo ha revolucionado la industria musical global, también se ha consolidado como un referente indiscutible del estilo y la moda de lujo. Con millones de discos vendidos y múltiples récords en listas internacionales, el grupo ha sabido trasladar su impacto cultural al universo de la alta costura, convirtiéndose en el rostro favorito de las firmas más exclusivas del mundo.

Hoy, cada uno de sus integrantes no solo brilla sobre el escenario, sino también en las pasarelas y campañas publicitarias, donde representan a casas legendarias como Louis Vuitton, Dior o Gucci. Este fenómeno, conocido como el “Efecto BTS”, ha transformado la relación entre el K-pop y la industria fashion.

¿Qué marcas representan a BTS?

RM: Bottega Veneta

El líder del grupo, RM, encarna la sofisticación discreta. Como embajador global de Bottega Veneta, su estilo se alinea con el llamado “lujo silencioso”: prendas de cortes impecables, materiales premium y ausencia de logotipos. Su perfil intelectual y su pasión por el arte lo convierten en una de las colaboraciones más orgánicas de la industria.

RM destaca como embajador del estilo “lujo silencioso” con Bottega Veneta. IG

Jin: Gucci y Fred

Jin, conocido como “Worldwide Handsome”, ha sabido capitalizar su imagen sofisticada. Tras su salida del ejército, se consolidó como embajador global de Gucci, una firma que mezcla lo clásico con lo excéntrico. Además, mantiene una estrecha relación con la casa de joyería Fred, siendo uno de sus rostros más representativos.

Jin combina elegancia clásica con Gucci y joyería de alta gama. IG

Suga: Valentino

El estilo introspectivo de Suga encontró su match perfecto con Valentino. Como embajador de la campaña “Di.Va”, proyecta una masculinidad moderna y auténtica. Sus apariciones en semanas de la moda destacan por looks monocromáticos y sastrería con un toque romántico.

Suga proyecta autenticidad y rebeldía con Valentino. IG

j-hope: Louis Vuitton

Si hay alguien que convierte la moda en espectáculo, es j-hope. Embajador de Louis Vuitton, su estilo audaz y experimental lo posiciona como uno de los fashion icons del grupo. Es habitual verlo con piezas que fusionan streetwear y alta costura, rompiendo cualquier regla tradicional.

j-hope se posiciona como ícono fashion con Louis Vuitton. IG

Jimin: Dior y Tiffany & Co

Jimin domina el equilibrio entre delicadeza y poder. Como embajador global de Dior, proyecta una elegancia andrógina que redefine los códigos masculinos. Al mismo tiempo, su colaboración con Tiffany & Co. lo posiciona como símbolo de sofisticación contemporánea, llevando la joyería a un nuevo terreno dentro del K-pop.

Jimin domina la sofisticación con Dior y Tiffany & Co. IG

V: Celine y Cartier

El estilo de V es pura narrativa visual. Como embajador de Celine, bajo la dirección de Hedi Slimane, representa el espíritu rockero y bohemio de la firma. Su alianza con Cartier, especialmente con la línea Panthère, refuerza su imagen de elegancia atemporal y carisma magnético.

V impone tendencia con Celine y Cartier en escenarios globales. IG

Jungkook: Calvin Klein

El maknae del grupo, Jungkook, revolucionó las redes con su campaña para Calvin Klein. Aunque no es estrictamente alta costura, su impacto fue comparable al de cualquier maison de lujo. Además, es parte del equipo de la joyería Hublot. Su estilo combina sensualidad, actitud rockstar y una estética noventera que conecta con nuevas generaciones.

Jungkook conquista nuevas generaciones con su imagen para Calvin Klein. IG

Más allá de las campañas, BTS ha redefinido la relación entre celebridades y moda. Cada prenda que usan se agota en cuestión de minutos, obligando a las marcas a replantear sus estrategias de producción y marketing. Su influencia no solo impulsa ventas, sino que también posiciona a Corea del Sur como un epicentro clave en la industria del lujo.

Así, los integrantes de BTS han demostrado que su poder va mucho más allá de la música. Son embajadores de estilo, cultura y una nueva era en la moda global.