Frentes Políticos / 18 de mayo de 2026

1. Saludables. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, llegó a Mérida con una cifra de alto voltaje, 181 mmdp para hospitales a lo largo del sexenio. En tiempos de finanzas apretadas, se busca demostrar que la austeridad puede traducirse en concreto, camas y quirófanos. La inauguración del Agustín O’Horán, levantado por la Defensa Nacional, a cargo del general Ricardo Trevilla, sirvió para unir salud y soberanía en un mismo templete. Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, selló la adhesión al IMSS-Bienestar y entregó el foro perfecto. Si el dinero alcanza como se promete, la obra hablará por sí sola. Si no, el bisturí cortará en otro lado.

2. Techo garantizado. Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, y Jesús Sesma, diputado del Congreso de la CDMX, impulsan una causa que suele quedar fuera del radar burocrático: los padres solteros que cargan solos con la manutención y el cuidado de sus hijos. La ley capitalina ya los reconoce como grupo con acceso preferente, pero entre el papel y la ventanilla hay un abismo. En una ciudad donde adquirir vivienda parece deporte extremo, incluirlos con criterios efectivos no es concesión, es justicia elemental. Porque la familia cambió hace tiempo; lo que sigue atrasado es la política pública. Hora de actualizar.

3. Reto. Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, enfrenta una de esas pruebas que no admiten discursos de ocasión: diez integrantes de una familia asesinados en Tehuitzingo. La escena obliga a demostrar que el control territorial no se declama, se ejerce. Francisco Sánchez, secretario de Seguridad estatal, tiene sobre la mesa un expediente que exige inteligencia, coordinación y resultados verificables. La reacción de fuerzas estatales y federales fue inmediata, pero el tamaño de la herida demanda algo más que patrullas. La autoridad se mide cuando el crimen apuesta a sembrar miedo. Y este desafío no admite margen de error.

4. Por la libre. Jesús Valencia, subsecretario de Bienestar, decidió mover fichas en Sonora sin esperar el banderazo. Su promoción de Lorenia Valles rumbo a 2027 ha encendido molestias en Morena, no por la aspiración en sí, sino por la insistencia en invocar el respaldo del partido. El daño alcanza a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional, cuyo silencio alimenta la percepción de que cada grupo opera con agenda propia. Inadmisible que la institucionalidad se invoque en el discurso y se eluda en el territorio. No olvidar que, en el manual político, el que se adelanta, rompe reglas… y procesos.

5. Sombra. Rosa María Hernández Espejo, presidenta municipal de Veracruz, repite que prefiere territorio antes que oficina, pero siempre importa quién se queda con las llaves del despacho. En las fotografías aparece con frecuencia Mario Alberto Álvarez, abogado ligado a la licitación del agua de 2015 que abrió paso a Grupo MAS y dejó la huella del escándalo Odebrecht en el puerto. Hoy funge como asesor cercano, mientras su hermano, Guillermo Arturo Álvarez, ocupa un cargo en el ayuntamiento. La coincidencia familiar provoca murmullos entre empresarios y operadores locales. El conflicto de interés ya se apropió de ese escritorio.