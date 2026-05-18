Las producciones surcoreanas llevan tiempo ganando terreno dentro del catálogo de Netflix, pero cuando el género es terror, Corea del Sur suele jugar en otra liga.

Ahora, una nueva miniserie coreana comenzó a llamar la atención entre quienes buscan algo corto, inquietante y fácil de maratonear: ‘Si los deseos mataran’.

Disponible desde el pasado 24 de abril de 2026, esta producción llegó discretamente a la plataforma, aunque poco a poco se ha ido colando entre las series coreanas más comentadas del momento.

Con solo ocho episodios y una historia centrada en una aplicación capaz de conceder deseos a cambio de una cuenta regresiva hacia la muerte, la serie encontró rápidamente un espacio entre los fans del terror y los k-dramas.

La miniserie coreana de Netflix que mezcla terror y una app mortal Netflix

Una app que cumple deseos pero cobra algo peor

La miniserie de ‘Si los deseos mataran’ cuenta la historia de un grupo de adolescentes que descubre una aplicación llamada Girigo, capaz de hacer realidad cualquier deseo. El problema es que cada que alguien pide algo, activa una cuenta regresiva relacionada con la muerte de quien la usa.

A partir de ahí, la serie convierte algo tan cotidiano en la búsqueda de quién creó Girigo, cómo funciona y por qué parece alimentarse de las emociones más oscuras de sus usuarios.

La producción aprovecha muy bien temas como la presión social, la culpa, los celos y la obsesión por conseguir lo que uno quiere sin pensar demasiado en las consecuencias. Todo esto sin perder el ritmo de thriller juvenil que hace que los capítulos se consuman rápido.

Si los deseos mataran: Razones para ver la miniserie de terror coreana en Netflix Netflix

Terror coreano con humor incómodo y tensión constante

Algo que suele diferenciar a muchas series coreanas de terror de otras producciones occidentales es la mezcla de géneros. ‘Si los deseos mataran’ no apuesta únicamente por sustos o escenas oscuras. También incluye momentos absurdos, diálogos incómodos y situaciones de comedia que aparecen justo cuando menos lo esperas.

Ese cambio constante entre tensión y humor evita que la historia se vuelva pesada, especialmente considerando que la mayoría de los episodios duran entre 35 y 50 minutos.

La serie tampoco depende de grandes monstruos o efectos exagerados para generar incomodidad. Gran parte del miedo viene de las decisiones de los personajes y de cómo la aplicación empieza a alterar sus relaciones personales.

En varios momentos, el verdadero peligro deja de ser la app y pasa a ser la ambición de quienes la usan.

Si los deseos mataran: Razones para ver la miniserie de terror coreana en Netflix Netflix

¿Por qué deberías ver ‘Si los deseos mataran’?

La serie comenzó a posicionarse entre los contenidos coreanos más vistos de la plataforma y llamó la atención incluso fuera del mundo de los k-dramas. Uno de los comentarios que más curiosidad generó fue el de Hideo Kojima, creador de videojuegos como Metal Gear y Death Stranding, quien habló positivamente de la producción.

Ahora, ‘Si los deseos mataran’ parece seguir ese camino, aunque con una historia mucho más enfocada en adolescentes y en el terror psicológico.

Parte del atractivo de esta producción está en su formato. Al tratarse de una miniserie de solo ocho capítulos, resulta fácil verla en pocos días sin enfrentarse a temporadas eternas o historias que se alargan innecesariamente.

Además, cada episodio termina dejando suficientes preguntas abiertas para querer iniciar el siguiente inmediatamente. ¿Quién controla realmente la aplicación? ¿Existe una forma de romper la cadena? ¿Todos los deseos tienen el mismo precio?

La serie juega constantemente con esas dudas mientras sus protagonistas intentan sobrevivir al tiempo que queda en sus cuentas regresivas.