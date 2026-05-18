¿Twenty One Pilots estará en el Corona Capital 2026?; la pista que dejó Josh Dun

Twenty One Pilots ha emocionado a sus fans mexicanos luego de que una declaración de que el baterista, Josh Dun, despertara rumores sobre un posible regreso de la banda al país. Aunque no existe un anuncio oficial, las palabras del músico fueron suficientes para que muchos seguidores comenzaran a relacionar a la agrupación con el Corona Capital 2026, uno de los festivales más importantes de México.

La conversación surgió durante una entrevista reciente en la que el músico habló sobre el cierre del “Clancy Tour”. En medio de la charla, Josh mencionó que todavía tienen contemplada una presentación más en México antes de terminar la gira, algo que inmediatamente llamó la atención del fandom de Twenty One Pilots.

Foto: Instagram @twentyonepilots

La pista que relaciona a Twenty One Pilots con Corona Capital 2026

Todo comenzó cuando Josh Dun habló sobre las últimas fechas que la banda ofrecerá en Ohio y dejó escapar un comentario que no pasó desapercibido entre los seguidores.

“Creo que tenemos un festival más en México después de eso, pero esencialmente ahí es donde todo va a terminar”, declaró el baterista.

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Esa frase rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los fans comenzaron a analizar cuál podría ser el festival mexicano al que hizo referencia. Entre todas las opciones, el nombre que más fuerza tomó fue el del Corona Capital 2026.

La razón principal es que el festival todavía no revela su lineup oficial, por lo que existe espacio para especular sobre los artistas que podrían integrarse al cartel. Además, la banda mantiene una relación importante con ese evento, ya que anteriormente se presentó en distintas ediciones y logró conectar de forma muy fuerte con el público mexicano.

Cabe mencionar que Twenty One Pilots ya se ha presentado en el Corona Capital, la primera vez ocurrió en el 2015 y en el 2021 fue su última participación en el festival.

Foto: Instagram @twentyonepilots

La relación de Twenty One Pilots con México

Otro detalle que alimenta los rumores es la cercanía que Tyler Joseph y Josh Dun han demostrado tener con sus fans mexicanos durante los últimos años. En cada visita al país, la respuesta del público ha sido una de las más intensas de toda su gira internacional.

Durante el “Clancy Tour”, Twenty One Pilots reunió miles de personas en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Incluso, parte de esa experiencia llegó también a salas de cine, ya que la banda grabó el concierto que dieron en la CDMX.

PJG