Diseñador de la chamarra que usaron Jin de BTS y Místico comparte emotivo mensaje

BTS cerró su serie de conciertos en México con un espectáculo que no solo emocionó a miles de integrantes del ARMY, también dejó varios momentos relacionados con la cultura mexicana. Durante las presentaciones realizadas en el Estadio GNP, el grupo surcoreano mostró su cercanía con la lucha libre mexicana, una situación que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La conexión entre la agrupación de K-pop y el luchador Místico fue uno de los temas más comentados por los asistentes. Todo ocurrió después de que algunos integrantes de la banda visitaran la Arena México y recibieran una chamarra personalizada que más tarde apareció en pleno concierto.

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Jin apareció en el concierto usando la chamarra de Místico

Uno de los momentos que más llamó la atención durante el segundo concierto de BTS en CDMX fue cuando Jin salió al escenario usando la chamarra de Místico. La prenda fue entregada personalmente al cantante durante la visita que realizaron Jin, Jimin, SUGA y Jungkook a una función de lucha libre mexicana el pasado 8 de mayo.

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Desde el ring, Místico saludó a los integrantes de BTS y mostró una chamarra muy peculiar. El diseño destacó por incluir detalles brillantes, elementos clásicos relacionados con el luchador y referencias directas a la agrupación coreana, incluyendo el nombre de los integrantes y el logotipo del grupo.

La reacción de los fans fue inmediata cuando Jin apareció con la prenda durante el concierto. Incluso, el cantante realizó algunos movimientos inspirados en la lucha libre junto a Jungkook y Jimin tanto en el soundcheck como en la parte final del show, lo que aumentó todavía más la emoción entre los asistentes.

Jin de BTS luce chamarra de Místico en concierto X @myyouwithjk

El homenaje a la cultura mexicana no quedó solamente en la chamarra de Místico. Durante la interpretación de “Hooligan”, parte de los bailarines de BTS aparecieron usando máscaras de lucha libre sobre el escenario, un detalle que fue celebrado por el público mexicano.

Además, SUGA compartió que admira a figuras de la lucha libre como Rey Mysterio y Eddie Guerrero.

Hasta ahora, ni BTS ni Místico han confirmado públicamente si la chamarra regresará a manos del luchador mexicano.

Diseñador de la chamarra publica emotivo mensaje tras volverse viral

Luego de que la chamarra se volviera viral en redes sociales y apareciera en los conciertos de BTS, el diseñador Alex Matunaga compartió un mensaje donde habló sobre el impacto que tuvo este proyecto en su carrera.

El creador publicó un video con imágenes de Místico y Jin usando la chamarra, además de fotografías donde se observan con más detalle los elementos inspirados en BTS, como los nombres de cada integrante y el logotipo.

“Cuando hice la chamarra para Místico, lo hice con pasión, con ganas de crear algo que representara esfuerzo, identidad y orgullo y una oportunidad de demostrar de lo que soy capaz. Porque así funciona la vida, muchas veces no ves el impacto de tu trabajo al instante. Solo estás sembrando. Y de pronto, lo que empezó con Místico me llevó a algo que jamás hubiera imaginado, llegar hasta Jin, integrante de BTS”, escribió.

El diseñador también aprovechó para agradecer a Místico por la oportunidad de crear la chamarra, asegurando que este momento representa un antes y un después en su trayectoria profesional.

“Gracias por haber sido parte de un momento que marcó un antes y un después en mi camino. Lo que comenzó como la oportunidad de crear una chamarra para ti fue mucho más que un trabajo; fue una puerta que me permitió creer aún más en mi talento y en todo lo que puedo lograr”.

El mensaje rápidamente recibió comentarios de fans de BTS quienes reconocieron el trabajo del diseñador y la importancia que tuvo esta colaboración durante la visita del grupo a México.

PJG