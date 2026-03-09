Dakota Johnson enciende las redes con su nueva campaña para Calvin Klein

La actriz Dakota Johnson vuelve a encender las redes sociales con su debut como rostro de la nueva campaña de primavera 2026 de Calvin Klein. La firma estadounidense eligió a la protagonista de Fifty Shades para protagonizar una propuesta visual que combina sensualidad relajada, minimalismo y un guiño a los icónicos anuncios que han definido la identidad de la casa durante décadas.

Dakota Johnson es la nueva cara de Calvin Klein

Con fotografías y dirección a cargo de Gordon von Steiner, la campaña presenta a Johnson en un escenario íntimo y cotidiano: una elegante casa en California donde la actriz aparece disfrutando de momentos simples como leer, descansar o simplemente pasar el día en casa. Sin embargo, bajo el lente de la campaña, esas escenas cotidianas se transforman en un retrato sofisticado de confianza y sensualidad contemporánea.

La campaña explora una sensualidad relajada y natural, capturada en escenas íntimas dentro de una casa en California. IG calvinklein

La propuesta marca el primer trabajo de Johnson con la marca y se centra en dos pilares fundamentales del universo Calvin Klein: el underwear y el denim. Ambas categorías se reinventan con materiales innovadores y siluetas inspiradas en la estética noventera que durante décadas ha definido el estilo de la casa.

¿Cuáles son las prendas que utiliza Dakota Johnson en la campaña de Calvin Klein?

En el apartado de ropa interior, la colección introduce las líneas Ultralight e Icon Cotton Modal, piezas diseñadas para ofrecer una sensación casi imperceptible sobre la piel. Entre las piezas destacadas se encuentra el Perfectly Fit Ultralight Bra, un sujetador que incorpora tecnología de copa spacer, permitiendo elevar y dar forma sin añadir peso.

La actriz transmite confianza y autenticidad en una propuesta que celebra la comodidad como forma de sensualidad moderna. IG calvinklein

Las imágenes de la campaña muestran a Johnson luciendo estos diseños en escenarios que evocan una sensualidad natural. En una de las fotografías más comentadas, la actriz aparece recostada en una piscina con un sostén negro ultraligero, mientras que en otra escena posa con jeans relajados y ropa interior visible, reafirmando el estilo provocador pero sofisticado que ha caracterizado históricamente a Calvin Klein.

Pero la campaña no se limita al underwear. El denim vuelve a ocupar un lugar protagónico con siluetas que recuperan el espíritu relajado de los años noventa. Entre los modelos principales destaca el Archive High Rise Slim Jean, una reinterpretación de un diseño emblemático de la marca con tiro alto y pierna recta que se adapta al cuerpo con naturalidad.

El denim regresa con siluetas inspiradas en los años noventa, incluyendo el Archive High Rise Slim Jean y el Baggy Jean. IG calvinklein

La colección también incluye la Relaxed Trucker Jacket, una chaqueta de mezclilla con aire desenfadado en tonos azul vintage, y el Baggy Jean, que apuesta por una silueta más amplia y cómoda. En conjunto, estas piezas celebran el regreso de un denim sin complicaciones que transmite confianza y estilo effortless.

Dakota Johnson habla sobre su nueva campaña con Calvin Klein

Para Dakota Johnson, la colaboración llega en un momento personal muy particular. La actriz ha explicado que el proyecto refleja una etapa de su vida en la que se siente tranquila, centrada y cómoda con su propio cuerpo. Esa sensación de libertad es precisamente el eje narrativo de la campaña.

La campaña apuesta por la filosofía “menos es más”, reforzando la estética icónica que ha definido a Calvin Klein durante décadas. IG calvinklein

Según ha comentado, los jeans y la ropa interior de Calvin Klein tienen una cualidad atemporal que hace que todo se sienta bien en cuanto te los pones. Para ella, la verdadera sensualidad no está en el exceso, sino en sentirse cómoda y segura con lo que se lleva.

Esta visión se refleja en la estética de la campaña, que apuesta por la filosofía del “menos es más”. No hay escenarios extravagantes ni estilismos recargados: la atención se centra en la actitud, el movimiento y la conexión entre la mujer y las prendas.

Las nuevas líneas de underwear Ultralight e Icon Cotton Modal prometen máxima comodidad con una estética minimalista. IG calvinklein

La narrativa visual también introduce pequeños momentos de humor y espontaneidad que humanizan la imagen de la actriz. En algunas escenas se la ve leyendo un guion o simplemente descansando, reforzando la idea de que la sensualidad puede surgir en los momentos más simples.

Con esta colaboración, Calvin Klein no solo apuesta por una actriz reconocida, sino por una mujer que encarna perfectamente la sensualidad relajada, moderna y segura que define la nueva etapa de la marca.