Korn en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y todo sobre su concierto

Korn está a unos cuantos días de vivir de nuevo la pasión que tienen por ellos sus fans mexicanos, ya que la banda de metal estará de regreso en México para ofrecer un concierto que promete ser inolvidable.

Si eres fan de Korn y acudirás al concierto que darán dentro de poco en la Ciudad de México, aquí te contamos todos los detalles que debes saber de su show.

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¿Cuándo se presentará Korn en el Palacio de los Deportes?

La banda estará de regreso en México el próximo 19 de mayo para reunirse de nueva cuenta con todos sus fans mexicanos.

Será en el Palacio de los Deportes el lugar en donde Korn de un concierto que han esperado muchos de sus seguidores. Se espera que el show comience a las 8:00 PM.

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¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

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Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Korn en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Korn toque en su concierto en la CDMX.

Jonathan Davis, vocalista del grupo metalero Korn. (Cuartoscuro)

Blind

Twist

Here to Stay

Got the Life

Clown

Did My Time

Am I Going Crazy

Shoots and Ladders

Coming Undone

Reward the Scars

Cold

Twisted Transistor

Dirty

Somebody Someone

Ball Tongue

Y'All Want a Single

4 U

Falling Away From Me

A.D.I.D.A.S.

Freak on a Leash

PJG