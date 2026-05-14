La Copa Mundial de la FIFA no solo reúne a las selecciones más importantes del planeta. Con el paso de los años, el torneo también se convirtió en uno de los escenarios musicales más vistos del mundo.

Cada ceremonia oficial busca dejar momentos memorables y, en esa historia, dos nombres lograron destacar por encima del resto: Jungkook y Shakira.

La cantante colombiana y el integrante de BTS se convirtieron en los únicos artistas en participar en más de una ceremonia oficial relacionada con el Mundial.

Mientras Shakira construyó un vínculo histórico con la FIFA a lo largo de tres ediciones consecutivas, Jungkook se prepara para repetir presencia tras el impacto global que consiguió en Qatar 2022.

Jungkook y Shakira hacen historia: Los únicos artistas en más de una ceremonia oficial del Mundial Especial

¿Por qué Jungkook y Shakira rompen récord en ceremonias del Mundial?

En el caso de Shakira, la cantante colombiana se convirtió en una de las figuras musicales más representativas en la historia reciente de la FIFA gracias al impacto de “Hips Don’t Lie” en Alemania 2006, “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010 y “La La La (Brazil 2014)” durante Brasil 2014.

La artista participó musicalmente en tres Copas del Mundo consecutivas y consolidó cada tema como parte de la identidad sonora de los Mundiales. Sus canciones trascendieron el futbol y se instalaron en la cultura pop internacional.

Por su parte, Jungkook entró al histórico grupo de Shakira con su próxima participación en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

La primera aparición del cantante surcoreano marcó un momento clave para el K-pop dentro del futbol internacional. En Qatar 2022 encabezó la ceremonia inaugural con “Dreamers”, tema incluido en el soundtrack oficial del torneo.

La FIFA destacó que el integrante de BTS lideró uno de los lanzamientos musicales más importantes del campeonato junto al cantante catarí Fahad Al-Kubaisi.

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¿Cuántas veces se ha presentado Shakira en eventos oficiales de la FIFA?

La relación de Shakira con los Mundiales comenzó en Alemania 2006, con “Hips Don’t Lie”. Aunque el tema no fue el himno oficial, quedó asociado al campeonato por su impacto global y apareció en la ceremonia de cierre con la versión adaptada “Hips Don’t Lie - Bamboo”.

En Sudáfrica 2010, la cantante colombiana protagonizó uno de los momentos más recordados en la historia de la Copa del Mundo con “Waka Waka (This Time for Africa)”, considerada una de las canciones mundialistas más exitosas de todos los tiempos.

Para Brasil 2014 regresó con “La La La”, un tema inspirado en el futbol brasileño y acompañado por figuras internacionales del deporte.

Ahora, después de 12 años, Shakira volverá al escenario mundialista con “Dai Dai” en la Copa del Mundo 2026, reforzando su posición como la cantante con mayor presencia musical en la historia reciente de los Mundiales.

Jungkook y Shakira hacen historia: Los únicos artistas en más de una ceremonia oficial del Mundial Captura de pantalla.

Jungkook: así fue su impacto global en Qatar 2022

Jungkook marcó un antes y un después para el K-pop dentro del futbol internacional. Durante la ceremonia inaugural de Qatar 2022 interpretó “Dreamers” junto al artista catarí Fahad Al-Kubaisi frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

La presentación generó millones de interacciones en redes sociales y convirtió al integrante de BTS en una de las figuras musicales más comentadas del torneo. Su participación también reflejó el alcance global del fenómeno cultural que representa el K-pop.

Además del impacto mediático, “Dreamers” logró posicionarse como una de las canciones más reproducidas relacionadas con Qatar 2022 y acercó el Mundial a nuevas generaciones de seguidores del pop coreano.

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El Mundial 2026 tendrá un espectáculo de medio tiempo con estrellas internacionales

La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 contará por primera vez con un show de medio tiempo inspirado en el formato de otras finales deportivas estadounidenses. El evento se realizará en el MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey durante la final del 19 de julio.

El espectáculo incluirá la participación de Shakira, Madonna y BTS, mientras que Chris Martin, vocalista de Coldplay, fungirá como curador musical del proyecto organizado junto a Global Citizen.

La FIFA busca convertir la final de 2026 en uno de los eventos de entretenimiento más importantes del planeta al combinar futbol, cultura pop y artistas globales. La decisión también ampliará el tiempo tradicional del descanso para permitir un espectáculo de mayor duración y producción.

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¿Qué artistas se han presentado en los Mundiales y con qué canciones?

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, la FIFA transformó las ceremonias inaugurales y de clausura en espectáculos globales con artistas de talla internacional.

Estados Unidos 1994: Diana Ross — “Ain’t No Mountain High Enough” y presentación especial durante la inauguración y Whitney Houston — “I Will Always Love You” y “The Star-Spangled Banner”.

Francia 1998 Ricky Martin — “La Copa de la Vida” y Youssou N'Dour y Axelle Red — “La Cour des Grands”.

Corea-Japón 2002 Anastacia — “Boom” y Vangelis — composición instrumental oficial del torneo.

Alemania 2006: Shakira — “Hips Don’t Lie” y Il Divo y Toni Braxton — “The Time of Our Lives”.

Sudáfrica 2010: Shakira — “Waka Waka (This Time for Africa)”, Alicia Keys — “Empire State of Mind” y presentación especial en el Kick-Off Celebration y Black Eyed Peas — “I Gotta Feeling”.

Brasil 2014: Pitbull ft Jennifer Lopez y Claudia Leitte — “We Are One (Ole Ola)” y Shakira — “La La La (Brazil 2014)”.

Rusia 2018: Robbie Williams — “Let Me Entertain You” y “Feel” y Nicky Jam ft Will Smith y Era Istrefi — “Live It Up”.

Qatar 2022: Jungkook — “Dreamers” y Maluma ft Nicki Minaj y Myriam Fares — “Tukoh Taka”.

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Mundial 2026

Shakira — “Dai Dai”.

BTS — espectáculo aún no confirmado oficialmente.

Madonna — repertorio por confirmar.

La música se convirtió en una pieza fundamental de los Mundiales y canciones como “Waka Waka”, “La Copa de la Vida” y “Dreamers” trascendieron más allá del futbol para instalarse en la cultura pop global.

“Waka Waka” permanece como uno de los himnos más exitosos en la historia de la FIFA gracias a su mezcla de ritmos africanos y pop latino. El videoclip acumuló miles de millones de reproducciones y todavía aparece en eventos deportivos internacionales.

En contraste, “Dreamers” representó la entrada definitiva del K-pop al escenario mundialista. La canción interpretada por Jungkook reflejó la expansión global del género y el alcance internacional de BTS como fenómeno cultural.

Con el Mundial 2026, la FIFA apuesta nuevamente por unir distintas generaciones y estilos musicales en un espectáculo que mezclará futbol, entretenimiento y algunas de las figuras más influyentes de la industria musical actual.