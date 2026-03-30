¡Como su padre! Hijo de Schwarzenegger gana competencia de culturismo

El legado de Arnold Schwarzenegger parece seguir más vivo que nunca, y esta vez no es por una película o una aparición pública, sino por el impresionante logro de su hijo, Joseph Baena, quien acaba de dar de qué hablar tras coronarse campeón en su primera competencia de culturismo.

Joseph Baena gana competencia de culturismo

A sus 28 años, Joseph ha demostrado que el talento y la disciplina corren por sus venas. El joven sorprendió al imponerse en varias categorías durante el certamen NPC Natural Colorado State, donde logró el primer lugar en Fisicoculturismo Masculino Peso Pesado, Classic Physique True Novice y Classic Physique Novice.

Compitió en el NPC Natural Colorado State. IG joebaena

Además, sumó una medalla de plata en la categoría Men’s Classic Physique Open Clase C, consolidando así un debut más que exitoso.

“¡Misión cumplida!”, escribió Baena en sus redes sociales junto a una serie de imágenes donde presume su físico trabajado, bronceado y definido, fruto de meses de intenso entrenamiento.

Obtuvo tres primeros lugares y una medalla de plata. IG joebaena

Joseph Baena y el parecido a su padre Arnold Schwarzenegger

Las reacciones no tardaron en llegar: miles de fans celebraron su triunfo, destacando no solo su impresionante transformación, sino también el evidente parecido con su famoso padre.

Y es que, más allá del apellido, Joseph ha construido su camino con disciplina. Días antes de la competencia, compartió videos entrenando junto a Schwarzenegger, quien no dudó en acompañarlo y asesorarlo en cada paso del proceso.

El hijo de Arnold Schwarzenegger sorprende con su físico. IG joebaena

No es para menos: el actor de Terminator es una leyenda viva del culturismo, con siete títulos de Mr. Olympia en su historial.

La conexión entre padre e hijo se ha fortalecido precisamente en el gimnasio, donde ambos comparten largas jornadas de entrenamiento. Joseph ha reconocido en varias ocasiones que uno de los mayores aprendizajes que le ha dejado su padre es llevar el cuerpo al límite.

No se trata solo de hacer repeticiones, sino de dar ese esfuerzo extra”, ha comentado en entrevistas.

Arnold lo acompañó en su preparación y entrenamiento. IG joebaena

¿Quién es Joseph Baena?

Sin embargo, el camino de Joseph Baena no ha sido sencillo. Nacido en Los Ángeles en 1997, es fruto de la relación que Schwarzenegger mantuvo con Mildred Baena, quien trabajaba como empleada doméstica para la familia. Su historia salió a la luz cuando él tenía 13 años, un momento que marcó su vida personal y mediática.

A pesar de la polémica que rodeó su origen, Joseph ha sabido manejar la atención pública con madurez. Creció cerca de sus raíces latinas —su madre es de origen guatemalteco— y durante años llevó una vida alejada del lujo y los reflectores que rodeaban a su padre.

Padre e hijo entrenaron juntos antes del certamen. IG joebaena

Con el tiempo, su relación con Schwarzenegger se consolidó, especialmente gracias a intereses compartidos como el fitness. Hoy, esa conexión no solo es evidente, sino que también se traduce en logros como el que acaba de conseguir.

El actor, quien también fue gobernador de California, ha sido una figura clave en su preparación. Su experiencia en el culturismo ha servido como guía para Joseph, quien ahora comienza a escribir su propia historia dentro de esta disciplina.

¿Cuántos hijos tiene Arnold Schwarzenegger?

Cabe recordar que Arnold Schwarzenegger tiene otros cuatro hijos fruto de su matrimonio con Maria Shriver: Katherine Schwarzenegger, Christina Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger y Christopher Schwarzenegger.

Cada uno ha seguido su propio camino, pero Joseph ha decidido honrar el legado físico de su padre desde otra trinchera. Lo más llamativo de su historia es que, lejos de querer vivir a la sombra del apellido, Baena ha dejado claro que busca construir su propio legado.

Su reciente triunfo es apenas el inicio de una carrera que promete dar mucho de qué hablar.