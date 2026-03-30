Pa’l Norte 2026: para el Príncipe de las Tinieblas

MONTERREY.– Ozzy Osbourne será eterno.

Ya pasaron ocho meses de su deceso, pero los homenajes continúan. Guns N’ Roses cerraron el sábado el festival Pa’l Norte con la explosiva actuación a la que nos tienen acostumbrados, sólo con la novedad de que incluyeron algunos cóvers al setlist. Sabbath Bloody Sabbath uno de ellos, con el apoyo de muchos lanzallamas que adornaron la imagen del Príncipe de las Tinieblas en pantalla.

La banda tuvo la ausencia de Melissa Reese, la tecladista por motivos de salud, aunque el motor fue el mismo y hasta con novedades, pues la agrupación liderada por Axl Rose y Slash estrenaron en vivo los cortes Nothin’ y Atlas.

Eran 100 mil personas aglomeradas en el Parque Fundidora, completamente fuera de sí con los clásicos Nightrain, Paradise City y Welcome to the Jungle.

Es la magia de Pa’l Norte, las sorpresas pueden llegar en cualquier momento.

Pero no solamente con Guns N’ Roses, porque Simple Plan también tuvo su invitado especial ¡y fue mexicano! Resulta que para tocar I’m Just a Kid, Chuck Comeau salió usando un jersey de la Selección Mexicana, después Pierre invitó a Erik Canales, vocalista de Allison para hacerle los honores en la voz.

Por supuesto fue un momento emotivo tomando en cuenta el significado de la rola y que Allison es una de las bandas de pop punk que crecieron en el underground mexicano y se formaron por influencia de ellos y otros grupos de la escena.

La banda originaria de Monterrey, Los Claxons, vivió ayer su cuarto festival Tecate Pa’l Norte con una presentación en la que incluyeron tanto sus éxitos como un toque regional con El corrido de Monterrey.

A pesar del calor de 28 grados y de que los músicos fueron de los artistas tempraneros en desfilar por el lineup, su fiel público no los dejó solos y lograron reunir a una nutrida audiencia. Nacho Llantada y Mauricio Sánchez, figuras centrales de la agrupación pop, agradecieron a los presentes su energía. Para este encuentro, los artistas vistieron trajes en color celeste con aplicaciones en dorado.

Una de las sorpresas del set fue Primera cita, tema original de Carín León. De sus propios éxitos destacaron Díganle que estoy bien y Flores en febrero.

“Qué chin... ver a todos aquí, vamos a hacer desmadre”, expresó Nacho.

El momento más norteño llegó cuando El corrido de Monterrey retumbó en el ambiente.

Como invitados especiales, Los Claxons presentaron a La Sonora Dinamita, con quienes interpretaron Antes que al mío en el escenario Tecate Light. Terminaron a las 16:40 horas.