Robert De Niro volvió a aparecer en el centro del debate público en Estados Unidos, pero esta vez no por un estreno ni por su carrera en Hollywood. El actor fue captado participando activamente en una de las movilizaciones más visibles contra el gobierno de Donald Trump, en un contexto marcado por la tensión política y social que atraviesa el país en 2026.

Su presencia no pasó desapercibida. No solo se sumó a la protesta, sino que avanzó junto a los manifestantes, levantando un mensaje claro en defensa de la democracia y reforzando una postura que ha sostenido durante años.

Una protesta nacional que reunió a miles

Las manifestaciones del pasado sábado no fueron aisladas. Bajo el lema “No Kings” (Sin reyes), miles de personas salieron a las calles en los 50 estados del país para expresar su rechazo a diversas decisiones del actual gobierno.

Se trata de uno de los movimientos ciudadanos más amplios desde que Trump volvió a la presidencia en 2025.

En ciudades clave como Nueva York, la movilización reunió a una multitud diversa: activistas, ciudadanos, colectivos y figuras públicas. Entre pancartas con mensajes dirigidos al ICE, críticas a políticas migratorias y cuestionamientos sobre la relación del gobierno con conflictos internacionales, el ambiente fue de protesta organizada, pero contundente.

Robert De Niro se colocó al frente de un grupo de manifestantes, sosteniendo un cartel con la frase:

“Protegemos nuestra democracia”.

Una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes y medios.

Robert De Niro reaparece en protesta contra Trump en Nueva York Reuters

El mensaje directo de De Niro contra Trump

Más allá de su presencia simbólica, el actor decidió hablar. Y lo hizo con un tono firme, alineado con sus declaraciones previas sobre el mandatario.

Durante la marcha, lanzó un llamado abierto a la ciudadanía para no permanecer al margen:

“Es hora de decir no a los reyes. Es hora de decir no a Donald Trump. Ya basta. No más líderes corruptos que se enriquecen a sí mismos y a sus compinches… Hay que detener a Trump”.

El discurso de Robert De Niro contra Donald Trump no es nuevo, pero sí ha escalado en intensidad. En esta ocasión, sus palabras se dieron en medio de una movilización masiva, lo que amplificó su alcance y lo colocó nuevamente como una de las voces más visibles dentro del sector artístico que critica al gobierno actual.

Robert De Niro reaparece en protesta contra Trump en Nueva York Reuters

Una postura que no es reciente

La relación entre Robert De Niro y Donald Trump ha estado marcada por el enfrentamiento público desde hace varios años.

El actor, ganador del Oscar y reconocido por clásicos del cine, ha sido constante en sus críticas hacia el político, incluso antes de su regreso a la presidencia.

En febrero de este mismo año, durante su participación en el programa “The Best People”, De Niro fue aún más directo al referirse al mandatario como un “enemigo” del país.

En aquella intervención, cuestionó abiertamente el rumbo político y las decisiones tomadas desde la Casa Blanca.

“Todo por lo que este país ha luchado, todo lo que representa, lo está destruyendo”, expresó en ese momento.

Con esto dejó claro que su postura no responde a un episodio aislado, sino a una convicción sostenida.

Robert De Niro reaparece en protesta contra Trump en Nueva York Reuters

Hollywood y la política: una relación cada vez más visible

La participación de figuras del entretenimiento en movimientos políticos no es nueva, pero en el contexto actual ha cobrado mayor relevancia. La presencia de celebridades en protestas en Estados Unidos suele generar mayor visibilidad mediática, amplificando los mensajes y atrayendo la atención de audiencias más amplias.

En el caso de Robert De Niro, su trayectoria y peso dentro de la industria hacen que cada una de sus apariciones públicas tenga un impacto particular.

No se trata solo de una figura conocida, sino de un actor con décadas de carrera que ha decidido involucrarse activamente en el debate político.