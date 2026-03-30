Super Mario Galaxy: todo lo que debes saber antes de ver la película del famoso videojuego

Super Mario Galaxy marca el regreso de Mario, Luigi y compañía a los cines con una nueva aventura que continúa el éxito alcanzado en 2023 con The Super Mario Bros. Tras el gran impacto que tuvo la primera entrega, la llegada de una secuela era algo esperado por los fans.

Lo que pocos anticipaban era que la historia se inspiraría en la saga Galaxy, una de las más populares dentro de los videojuegos de Nintendo. Esta decisión elevó aún más la expectativa alrededor de la película, que apunta a convertirse en uno de los estrenos más importantes del año.

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Un vistazo rápido a lo ocurrido en la primera película

Para entender mejor esta nueva historia, conviene recordar lo que pasó en la película anterior.

En esa entrega, Mario se enfrenta a Bowser con la ayuda de aliados importantes como Luigi, la princesa Peach y Donkey Kong. Durante la trama, se incluyen varios guiños a los videojuegos, como una secuencia inspirada en Mario Kart.

Uno de los momentos más destacados ocurre al final, cuando Mario utiliza una estrella, elemento clásico dentro del universo del personaje. También se presenta una escena clave que dejó emocionados a los fans: la aparición de Yoshi, personaje que en los juegos suele acompañar a Mario en sus aventuras.

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El cierre de la película muestra a Bowser derrotado y capturado, lo que deja abierta la posibilidad de que su papel en la secuela comience desde una posición de debilidad.

¿De qué trata Super Mario Galaxy?

Aunque muchos detalles se mantienen en secreto, ya se sabe que esta nueva entrega llevará a los personajes fuera de su mundo habitual.

Mario, Luigi, Peach, Toad y Yoshi se embarcarán en una aventura espacial, donde deberán enfrentarse a Bowser Jr., quien busca venganza tras lo ocurrido en la primera película.

Super Mario Bros Galaxy Especial

Esta nueva dirección promete ampliar el universo de la franquicia y explorar escenarios completamente diferentes a los vistos anteriormente.

Una de las razones por las que hay tanta confianza en esta secuela es porque mantiene al mismo equipo creativo.

Los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic vuelven a estar al frente del proyecto. El guión nuevamente está en manos de Matthew Fogel, mientras que la música corre otra vez por cuenta de Brian Tyler.

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Además, Shigeru Miyamoto participa como productor, asegurando que la historia respete la esencia original de los videojuegos. Chris Meledandri también regresa en la producción.

Reparto confirmado de Super Mario Galaxy

El elenco de voces reúne nuevamente a figuras reconocidas, además de sumar nuevos talentos.

Entre los actores confirmados se encuentran:

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como la princesa Peach

Charlie Day como Luigi

Jack Black como Bowser

Keegan-Michael Key como Toad

Benny Safdie como Bowser Jr.

Kevin Michael Richardson como Kamek

Brie Larson como Rosalina

La llegada de nuevos nombres ha generado gran emoción, especialmente por la participación de Brie Larson.

La sorpresa: Fox McCloud se une a la película

Uno de los anuncios más comentados fue la inclusión de Fox McCloud, personaje principal de la saga Star Fox.

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Su incorporación abre la puerta a una posible conexión entre diferentes universos de Nintendo, algo que podría cambiar la forma en que se desarrollan estas historias en el cine.

¿Quién es Fox McCloud?

Para quienes no lo conocen, Fox McCloud es un piloto espacial que debutó en 1993 como líder del equipo Star Fox.

Este grupo se encarga de enfrentar amenazas en el espacio utilizando naves llamadas Arwing. Su popularidad creció especialmente con Star Fox 64, juego que dejó frases muy recordadas como “Do a barrel roll!”.

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Además, el personaje ha aparecido en otras franquicias como Super Smash Bros., lo que ha fortalecido su presencia dentro del universo de Nintendo.

Fecha de estreno de Super Mario Galaxy

La nueva película llegará a los cines el miércoles 1 de abril. Con todo lo que ya se ha revelado, la expectativa es alta y todo apunta a que será uno de los lanzamientos más importantes del año.

PJG