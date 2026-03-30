Gira de Pepe Aguilar en EU, entre cancelaciones y baja venta de boletos

La gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos atraviesa una crisis, luego de la cancelación de dos fechas y la baja venta de boletos en los conciertos restantes.

La estabilidad de su tour por el país vecino se encuentra bajo la incertidumbre tras confirmarse la cancelación de dos fechas y el nulo anuncio por parte del cantante compositor y productor mexicano.

Los dos conciertos que se cancelaron, de acuerdo con Ticketmaster, son los que estaban programados para el 2 de mayo en Uncasville , Connecticut, y el 9 de mayo en Atlantic City, Nueva Jersey.

Dichas presentaciones formaban parte de la difusión de la gira; no obstante, fueron suspendidas de forma discreta, dado que el propio Pepe Aguilar no realizó mención alguna sobre estas cancelaciones.

Únicamente la plataforma mostró un comunicado, al intentar acceder a la compra de boletos para dichos eventos:

Evento cancelado. Desafortunadamente, el organizador del evento tuvo que cancelar tu evento. No necesitas hacer nada. Emitiremos un reembolso al método de pago original utilizado al momento de la compra, tan pronto como recibamos los fondos del organizador. El reembolso debería aparecer en tu cuenta en un plazo de 14 a 21 días”.

Baja venta de boletos de Pepe Aguilar por EU

Pepe Aguilar en polémica por criris en gira por EU. Especial

La situación para la gira de Pepe Aguilar parece preocupante, pues las cinco fechas que todavía están vigentes, muestran que la venta de boletos ha sido baja.

Las cinco fechas que tiene previstas el cantaste mexicano son:

6 de junio de 2026 | Dolby Live, Las Vegas, NV

7 de junio de 2026 | Toyota Pavilion, Concord, CA

12 de junio de 2026 | Toyota Arena, Ontario, CA

13 de junio de 2026 | Save Mart Center, Fresno, CA

12 de julio de 2026 | Wolf Trap Filene Center, Vienna , VA

La reducida demanda para estos conciertos, ha hecho crecer la incertidumbre y la preocupación por la gira de Pepe Aguilar.

Críticas en redes

Pepe Aguilar en polémica por criris en gira por EU. Especial

Debido a lo que está ocurriendo con el tour del padre de Angela Aguilar, usuarios se han ‘desatado’ con comentarios de crítica en olas redes sociales del cantante.

Entre las opiniones se lee:

Señor Pepe, yo digo que también se retire.

Ni regalados los quiero.

Ni gratis don Americano .

Y sí, si te podemos cancelar.

Ni regalado iría.

No gracias, qué weba .

Qué aburrido.

Don Pepe, ya tan rápido lo cancelaron.

No hace falta ver el futuro para saber que los conicertos serán cancelados.

Señor, ya retírese, en buena onda.

Polémicas y ‘hate’

Pepe Aguilar en polémica por criris en gira por EU. Especial

Pepe Aguilar no está exento de polémicas; de hecho, en los últimos años ha estado rodeado de varias controversias tanto por sus declaraciones como por temas familiares.

Una de las polémicas más fuertes fue cuando criticó el género de los corridos tumbados y artistas como Natanael Cano.

Además, gran parte de la controversia reciente gira en torno a su familia, sobre todo por el matrimonio de Ángela con Christian Nodal que causó muchísimo ruido mediático, lo que indirectamente involucró a Pepe en el escándalo.

También ha sido cuestionado por su relación con su hijo mayor (Emiliano), ya que usuarios notaron su ausencia en fotos familiares, generando críticas en redes.

*mvg*