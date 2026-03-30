Camilo anuncia gira por México en 2026: ¿Cuándo y en qué ciudades estará?

Si formas parte de la Tribu, prepárate para cantar “Vida de Rico” en vivo, pues Camilo anunció que vendrá a México con el tour Nuestro Lugar Feliz. Toma nota de las ciudades en las que estará, las fechas y prepárate porque pronto saldrán los boletos.

Algunos lo ubican por su matrimonio con Evaluna Montaner, pero la realidad es que Camilo mantiene una carrera musical en ascenso, posicionándose como una de las figuras más importantes del pop latino en la actualidad.

Lo que lo ha consolidado es su capacidad para mezclar pop, balada y ritmos urbanos. De ahí que su repertorio vaya desde canciones pegajosas como “Tu Tu” y “Favorito”, hasta otras rompe corazones como “De adentro pa’ afuera” o “El mismo aire”.

Otro de los factores que lo ha distinguido, es su autenticidad y la conexión con su público, a quien ha nombrado “Tribu”, pues más allá de ser fans, los considera una comunidad.

Para mantenerse cerca de su Tribu en México, Camilo anunció que traerá su tour Nuestro Lugar Feliz a nuestro país este 2026. La buena noticia es que no solo llegará a la Ciudad de México, sino que está contemplando 14 ciudades.

Camilo y Evaluna Montaner Mezcal Entertainment

Fechas de Camilo en su gira por México 2026

28 de agosto, Arena Ciudad de México, en la CDMX

29 de agosto, Auditorio Josefa Ortíz de Dominguez, en Santiago de Querétaro, Querétaro

30 de agosto, Velaria de la Feria, en León, Guanajuato

3 de septiembre, Wordl Trade Center de Boca del Río, en Veracruz

4 de septiembre, Arena Monterrey, en Monterrey, Nuevo León

5 de septiembre, Arena Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco

6 de septiembre, Teatro de la Ciudad en el Parque Tangamanga II, en San Luis Potosí

10 de septiembre Centro de Usos Múltiples (CUM), en Hermosillo, Sonora

11 de septiembre, Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, en Tampico, Tamaulipas

12 de septiembre, Auditorio GNP Seguros, en Puebla, Puebla

17 de septiembre, Plaza de Toros, en Cancún, Quintana Roo

18 de septiembre, Foro GNP Seguros, en Mérida, Yucatán

19 de septiembre, Teatro al Aire Libre, en Villahermosa, Tabasco

20 de septiembre, Arena GNP Seguros, en Acapulco, Guerrero

¿Cuándo salen a la venta los boletos para la gira de Camilo en México 2026?

Según información difundida en redes sociales, los boletos para la gira de Camilo por México este 2026 saldrán a la venta este 31 de marzo y, a través de la página oficial de Camilo, puedes ir a las boleteras que tendrán las entradas.

Eso sí, aún no se sabe cuál será el costo para ver al intérprete de “Índigo” y “Maldito Chat GPT” en vivo.

Tour Nuestro Lugar Feliz de Camilo

El último disco oficial de Camilo fue Cuatro, lanzado en 2024 con éxitos como “No se vale”, “Una vida pasada” y “Gordo”. A este le siguió el EP Un, también en 2024, por lo tanto, este tour no está ligado directamente a un disco, sino a un concepto.

Como Camilo y su equipo han reconocido, se trata de una nueva etapa en su carrera, donde busca crear una experiencia más íntima y emocional con su público. Básicamente, está inspirado en la conexión que Camilo ha construido con sus seguidores, así como en su evolución personal y artística.

Se trata de una gira mundial que recorrerá Europa, Norte América y Sudamérica, con el objetivo de crear un lugar feliz en cada ciudad. Según información revelada, el combinará sus éxitos con una producción visual cuidada y momentos de interacción directa con el público.

¿Encontraste tu ciudad en la lista de las que visitará Camilo con su gira por México? Mantente atento para adquirir tus boletos y no quedarte con las ganas de cantar junto a él en vivo.