Zendaya ya tiene claro qué sigue con su carrera luego de sus estrenos en 2025.

La actriz, una de las figuras más constantes en estrenos recientes, confirmó que se tomará un descanso de la actuación una vez que termine la intensa agenda que la acompaña este año.

Zendaya pone pausa tras un año saturado de estrenos

Durante una entrevista, Zendaya habló sin rodeos sobre la carga de trabajo que ha enfrentado y la que todavía le queda por cumplir en 2026. Entre risas, reconoció que su presencia constante podría incluso saturar al público.

“Solo espero que no se cansen de mí este año”, comentó.

Ante esto, la actriz enseguida confirmó que su plan es “desaparecer por un tiempo” una vez que cumpla con todos sus compromisos.

La decisión responde directamente al volumen de proyectos que ha acumulado.

Y es que Zendaya protagoniza o participa en al menos cinco producciones clave en este 2026, lo que la mantendrá en promoción constante durante varios meses.

Zendaya se aleja de la actuación tras un año lleno de estrenos Reuters

Los proyectos que marcan su 2026

El calendario de Zendaya para este año no pasa desapercibido. Uno de los primeros estrenos es The Drama, una comedia negra producida por A24, donde comparte pantalla con Robert Pattinson.

A esto se suma el regreso de Euphoria con su tercera temporada, donde retoma el papel de Rue Bennett, personaje que le valió reconocimiento internacional y premios importantes.

En el terreno del cine comercial, su agenda incluye Spider-Man: Brand New Day, donde vuelve a interpretar a MJ junto a Tom Holland, así como su participación en The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan.

El cierre del año llegará con Dune: Parte Tres, continuación de la saga que consolidó su presencia en el cine de gran escala y donde su personaje, Chani, ha ganado relevancia.

Zendaya se aleja de la actuación tras un año lleno de estrenos Reuters

De estrella juvenil a figura clave de Hollywood

El momento que vive Zendaya no es casual. Su carrera ha evolucionado desde sus primeros años en producciones juveniles hasta convertirse en una de las actrices más solicitadas de su generación.

Su participación en la saga de Spider-Man la colocó frente a audiencias globales, mientras que Dune reforzó su presencia en proyectos de alto perfil.

En televisión, Euphoria marcó un antes y un después: con ese papel, se convirtió en una de las actrices más jóvenes en ganar el Emmy a Mejor Actriz en serie dramática.

A esto se suman otros títulos como The Greatest Showman y Challengers, que han ampliado su rango interpretativo y la han mantenido vigente en distintos géneros.

Hoy, con más de 30 premios y decenas de nominaciones, Zendaya se ha consolidado como una figura central dentro de la industria del entretenimiento.

Zendaya se aleja de la actuación tras un año lleno de estrenos Reuters

¿Qué hará durante su retiro temporal?

Aunque no ha detallado completamente sus planes, la actriz dejó entrever que su prioridad durante esta pausa será el descanso y su vida personal.

La decisión llega en un momento donde su relación con Tom Holland también ha generado interés entre sus seguidores.

Fuera de los sets, el enfoque estará en recuperar energía después de un periodo intenso de trabajo. La propia actriz ha sido clara en que necesita ese espacio para mantenerse equilibrada dentro de una industria que exige presencia constante.