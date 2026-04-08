José Manuel Figueroa asegura que la demanda contra Imelda Tuñón continúa; "es irreparable el daño"

José Manuel Figueroa hace unas semanas dio a conocer que interpuso una demanda en contra de Imelda Tuñón, viuda de su hermano Julián Figueroa. Todo comenzó después de que Imelda asegurara que José Manuel había abusado del hijo de Maribel Guardia.

Tras esto, el cantante señaló que demandaría a Imelda Tuñón, ya que asegura que lo que dijo sobre el supuesto abuso es mentira. A unas semanas de lo ocurrido, es ahora el hijo de Joan Sebastian quien habló más del tema.

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José Manuel Figueroa habla de la demanda contra Imelda Tuñón

En entrevista con varios medios de comunicación, José Manuel Figueroa fue cuestionado sobre la demanda en contra de Imelda Tuñón y aseguró que el proceso legal continúa.

“Yo creo que es más importante actuar legalmente. Actualmente creo que ella está muy consciente, sabe que hay una denuncia en su contra y que se defienda”.

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El cantante calificó de ruin y cruel las declaraciones que hizo Imelda Tuñón en su contra. Además, comentó que la razón por la que puso la demanda es para defender su nombre.

“Imagina que es lo que quiero, si mi padre después de muerto sigue afecto por los dime y diretes, imagina lo que va a afectar en mi carrera, para mi nieto, para su hijo, para mi hija, para mi familia, mi futuro. Es un daño que hizo muy consciente, muy cruel, muy ruin, una declaración muy fuerte, muy patán la forma de hablar de un ser humano. El único derecho que no pierde un ser humano después de muerto es la dignidad”.

Imelda Tuñón

“Qué triste pensar que esa mujer por lograr una nota, no sé, o por el hambre de querer triunfar (…), yo creo que es muy grave la situación, la situación legal ya está y es muy grave el daño que hizo, es irreparable el daño”.

En cuanto fue cuestionado sobre su sobrino, el pequeño José Julián, esto dijo el cantante:

“Solo le mando un beso y que sepa que pase lo que pase en su situación con su madre, si está apta o no, que sepa y que Maribel, Marco o Imelda estén tranquilos que si le falta algo, un hogar, un cariño, un beso, un abrazo, un tío y un consejo por la falta que le hace su padre, con mucho gusto lo apoyo”.

Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa Especial

José Manuel Figueroa tuvo diferencias con Maribel Guardia

En otro tema, José Manuel Figueroa admitió que en el pasado tuvo diferencias con Maribel Guardia, pero que ambos supieron arreglarlo por el bien de su hermano Julián.

“Yo he tenido desacuerdos con Maribel y los acepto, y creo que gracias a Dios con Julián en vida entendimos que nos estábamos llevando entre las patas a Julián e hicimos las pases”.

PJG