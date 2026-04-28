¿Se detiene la demanda? Imelda Garza Tuñón pide perdón a José Manuel Figueroa tras acusaciones

La historia entre Imelda Garza Tuñón y José Manuel Figueroa suma un nuevo capítulo. Tras meses de acusaciones cruzadas y un proceso legal en curso, la actriz y cantante decidió ofrecer una disculpa pública al hijo de Joan Sebastian, reconociendo que sus declaraciones fueron un error en medio de un momento personal complicado.

El conflicto no es aislado. Forma parte de una disputa más amplia que comenzó cuando Maribel Guardia denunció a su exnuera por presunta violencia familiar, argumentando preocupación por el bienestar de su nieto. Desde entonces, el caso ha involucrado a varios integrantes de la familia, incluyendo al fallecido Julián Figueroa.

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El perdón de Imelda Garza tras las acusaciones a José Manuel Figueroa

En un reciente encuentro con medios, Imelda Garza Tuñón habló sobre el audio que circuló en redes sociales, en el que acusaba a José Manuel Figueroa de un presunto abuso hacia su hermano. La gravedad de esas declaraciones derivó en una demanda legal por daño moral, violencia mediática y violencia familiar.

Ahora, la actriz reconoce que su reacción estuvo marcada por el desgaste emocional. Explicó que llegó a un punto límite tras una serie de tensiones acumuladas, lo que la llevó a decir cosas de las que hoy se arrepiente.

“Fue un error mío”, admitió.

También aseguró que no tuvo intención de perjudicarlo y que no encuentra sentido en prolongar el conflicto. En sus palabras, el desgaste por la exposición mediática ha sido constante y ya no desea seguir en esa dinámica.

El cantante también aseguró que en el pasado tuvo diferencias con Maribel Guardia Especial

¿La demanda sigue en pie?

A pesar del cambio de postura de Imelda Garza Tuñón, la respuesta de José Manuel Figueroa ha sido firme. El cantante confirmó que el proceso legal continúa y que no tiene intención de dar marcha atrás.

Para él, las declaraciones no solo afectaron su imagen pública, sino que también tienen un impacto directo en su entorno personal y familiar. En sus propias palabras, considera que el daño fue consciente y con consecuencias a largo plazo.

Figueroa también puso sobre la mesa un punto sensible: el legado de su padre, Joan Sebastian. Señaló que incluso después de su fallecimiento, las controversias familiares siguen generando repercusiones que alcanzan a nuevas generaciones.

Desde su perspectiva, la vía legal es necesaria para enfrentar la situación, dejando claro que será en ese terreno donde se definan responsabilidades.

Un conflicto que inició con Maribel Guardia

El origen de esta disputa se remonta a la denuncia presentada por Maribel Guardia contra su exnuera. La actriz argumentó que su intención era proteger a su nieto, en medio de señalamientos hacia Imelda Garza Tuñón por presunto consumo de sustancias, alcohol y descuido del menor.

A partir de ahí, la situación escaló rápidamente con declaraciones públicas, filtraciones y posicionamientos de distintos integrantes de la familia. Fue en ese contexto donde surgieron las acusaciones contra José Manuel Figueroa, ampliando el conflicto más allá del tema inicial.

El caso también reactivó el interés mediático en la historia familiar de los Figueroa, marcada por la figura de Joan Sebastian y la trayectoria artística de sus hijos, quienes han estado bajo el escrutinio público durante años.