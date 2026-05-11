Cristian Castro desmiente romance con Victoria Kühne y aclara si está alejado de su mamá

Cristian Castro volvió a captar la atención de la prensa luego de hablar abiertamente sobre su vida privada tras ofrecer un concierto en Aguascalientes. El cantante mexicano fue cuestionado sobre los rumores que lo relacionan sentimentalmente con la productora Victoria Kühne, además de compartir detalles sobre su relación con Verónica Castro y la nueva etapa profesional que comenzará este año.

En las últimas semanas, las publicaciones que ambos compartieron en redes sociales hicieron pensar que existía un romance entre ellos. Sin embargo, el intérprete de “Azul” decidió poner fin a las especulaciones y explicó cuál es realmente el vínculo que mantiene con la empresaria regiomontana.

Foto: victoriakuhne

Cristian Castro aclara qué pasa con Victoria Kühne

Las imágenes y mensajes que Cristian Castro y Victoria Kühne compartieron recientemente provocaron rumores sobre una posible relación amorosa. Muchos seguidores daban por hecho que el cantante había comenzado un nuevo romance, pero él mismo desmintió esa versión.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el artista explicó que entre ambos existe cercanía, aunque únicamente desde el lado profesional y de amistad. También reconoció que sí hubo una conexión especial que pudo prestarse a malas interpretaciones.

IG victoriakuhne

“Sí se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos. Obviamente que me interesa mucho estar en contacto con ella porque tiene muchos proyectos muy lindos y porque me ofrece su estudio, me interesa mucho como productora, pero tranquilo”.

Con estas palabras, Cristian Castro dejó claro que actualmente sigue soltero. Además, destacó el interés que tiene en colaborar con Victoria Kühne en proyectos musicales.

Cantante está distanciado de Verónica Castro

Otro tema que llamó la atención en la entrevista fue la manera en que Cristian Castro habló sobre la relación que mantiene actualmente con su madre. Aunque aseguró que sigue existiendo cariño entre ambos, reconoció que ya no tienen la misma conexión de antes.

En el marco del Día de las Madres, el cantante reveló que le envió flores y una nota especial a Verónica Castro.

Foto: Instagram vrocastroficial

“Ya le mandamos unas flores, una notita que aunque nos entendamos menos yo la sigo queriendo como si fuera un niño y siempre la voy a estar adorando”.

Aunque no explicó qué provocó el distanciamiento, el intérprete dejó ver que mantiene el deseo de conservar una buena relación con su madre, una de las figuras más importantes de la televisión mexicana.

Cristian Castro anuncia que estudiará una carrera universitaria

Además de hablar de su vida familiar y sentimental, Cristian Castro sorprendió al revelar que está por comenzar una nueva etapa académica. El cantante contó que decidió inscribirse en la universidad para estudiar Diseño Industrial.

De acuerdo con sus declaraciones, esta decisión nació de su interés por la tecnología, los objetos y la creación de productos.

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“Sí, está creciendo mucho la nena (su hija Rafaela) y estoy contento. Los otros dos (sus hijos mayores) están en la universidad y ya con ganas de verlos recibidos, yo también voy a hacer mi graduación, la hacemos en agosto y los voy a invitar para que vean mis lagrimitas. Va venir (Verónia Castro), ya me prometió y ojala no me falle”.

El cantante también compartió que espera contar con la presencia de Verónica Castro en su graduación, un momento que considera muy importante en esta nueva etapa de su vida.

PJG