Maribel Guardia dedica un conmovedor homenaje a Julián Figueroa

A tres años del fallecimiento de Julián Figueroa, su mamá, Maribel Guardia, volvió a dedicarle un emotivo homenaje en una fecha que sigue siendo significativa para su familia.

El pasado 2 de mayo, día en el que el cantante habría cumplido 30 años, la actriz decidió recordarlo de una manera íntima desde su hogar. A través de redes sociales, compartió un video en el que mostró cómo decoró su sala con globos rojos formando un gran corazón, acompañado de fotografías del joven artista y detalles simbólicos que creaban un ambiente cálido y nostálgico.

Un mensaje cargado de sentimiento

Junto a las imágenes, la también cantante publicó un mensaje en el que expresó cuánto lo extraña y cómo sigue celebrando su vida a pesar de su ausencia. En sus palabras, dejó ver el dolor que aún la acompaña, pero también la tranquilidad que encuentra al pensar que su hijo está en paz.

La publicación rápidamente generó reacciones de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de cariño y solidaridad ante la pérdida.

Foto: Instagram maribelguardia

Feliz cumpleaños al cielo, Julián. Siempre voy a celebrar tu vida, hijo de mi alma. Como desearía abrazarte y cantarte las mañanitas a las 12 de la noche como lo hice por 27 años . En días como hoy siento que camino sobre una cuerda delgada en un lugar muy alto y pierdo el equilibrio, pero recuerdo que estás con Dios y que allá eres inmensamente feliz. Me queda ese consuelo. Aquí en la tierra tu madre siempre va a bendecir y celebrar tu vida. Te amo", escribió Maribel.

Una historia que sigue marcando su vida

Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, falleció en abril de 2023 en la Ciudad de México, lo que dejó una profunda huella en su familia y en el público que seguía su carrera.

Desde entonces, la actriz ha compartido en distintas ocasiones recuerdos y homenajes, manteniendo viva la memoria de su hijo en momentos clave.

La fecha también coincidió con el cumpleaños de su nieto, José Julián, quien cumplió 9 años. Aunque actualmente existe distancia entre ellos debido a un proceso legal con Imelda Garza Tuñón, la actriz no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un mensaje lleno de cariño.

Foto: Instagram maribelguardia

En sus palabras, expresó que, a pesar de no estar cerca físicamente, lo tiene presente todos los días y mantiene la esperanza de poder compartir nuevamente momentos con él.

Para Maribel Guardia, esta fecha reúne emociones profundas: el recuerdo de su hijo y el amor por su nieto. A través de sus publicaciones, deja ver que, pese a las dificultades personales, continúa encontrando formas de honrar a su familia y mantenerse firme en medio de la adversidad.

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