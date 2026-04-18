“Son mías”: Imelda Tuñón habla de las cenizas de Julián Figueroa y el conflicto con Maribel Guardia

La historia familiar tras la muerte de Julián Figueroa sigue generando nuevas tensiones públicas. Lo que comenzó como un duelo compartido se ha transformado en una disputa que ahora alcanza uno de los temas más sensibles: los restos del cantante.

En medio de este contexto, Imelda Tuñón volvió a referirse a la relación que mantiene con Maribel Guardia y fijó postura sobre quién tiene derecho a las cenizas de su esposo, una declaración que reavivó el debate y colocó nuevamente a la familia en el centro de la atención mediática.

Imelda Tuñón afirma que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen; Maribel Guardia las conserva IG

¿Quién tiene las cenizas de Julián Figueroa y por qué Imelda Tuñón asegura que “son mías”?

En un encuentro con medios de comunicación, Imelda Tuñón explicó que ha evitado escalar el conflicto por las cenizas de Julián Figueroa, aunque dejó clara su postura sobre la titularidad.

Ella (Maribel Guardia) tiene las cenizas y nunca se las he reclamado porque legalmente son mías

La frase generó reacciones inmediatas, ya que establece una diferencia entre la posesión física de los restos y lo que Imelda considera un derecho legal.

La también actriz añadió que su hijo, José Julián, cuenta con pocos recuerdos materiales de su padre, lo que motivó parte de sus declaraciones:

Justo sería, yo sé que está mal, alguna parte de las cenizas. A mí no me interesa tener las cenizas de Julián porque yo sé que él fue un capítulo en mi vida, pero para mi hijo fue su papá y él no tiene nada de él, ni una camiseta que huela a él, eso es feo. Ella se quedó con todo, no mandó absolutamente nada

Imelda Tuñón afirma que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen; Maribel Guardia las conserva IG

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia ¿Demandas, acusaciones y ruptura familiar?

La relación entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia se ha deteriorado con el paso del tiempo. Tras la muerte de Julián Figueroa en 2023, surgieron diferencias que pronto se trasladaron al ámbito legal y mediático.

Ambas figuras han protagonizado declaraciones públicas, lo que ha intensificado el interés del público y de los medios de comunicación. A este escenario se suman procesos legales que han contribuido a una ruptura familiar cada vez más evidente.

Dentro de este contexto también han surgido otras voces, como la de José Manuel Figueroa, cuyas intervenciones han dejado ver la complejidad de la relación entre los integrantes de la familia.

Imelda Tuñón afirma que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen; Maribel Guardia las conserva IG

El hijo de Julián Figueroa, en medio de la polémica por las cenizas

Uno de los puntos más delicados de esta situación es el impacto en el hijo de Julián Figueroa.

Imelda Tuñón ha señalado que el menor merece contar con elementos que le permitan mantener un vínculo con la memoria de su padre. Desde su perspectiva, la ausencia de objetos personales representa una carencia significativa.

Por su parte, Maribel Guardia ha manifestado en distintas ocasiones su intención de preservar un espacio donde su nieto pueda recordar a su padre, lo que incluye la posibilidad de trasladar las cenizas a un sitio accesible.

Este punto refleja que, más allá del conflicto, ambas partes coinciden en la importancia de mantener vivo el recuerdo del cantante.

Imelda Tuñón afirma que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen; Maribel Guardia las conserva IG

Imelda Tuñón responde sobre José Manuel Figueroa tras filtración de llamada

En otro tema, Imelda Tuñón se refirió a la polémica generada por la filtración de una llamada telefónica en la que realizó comentarios sobre miembros de la familia Figueroa, incluido José Manuel Figueroa.

La actriz explicó que la conversación ocurrió en un entorno privado y lamentó que se hiciera pública.

En mi vida tuve la intención de que eso saliera al público.

También mencionó que desde el año pasado ha enfrentado diversos procesos legales, situación que ha influido en su vida personal y profesional. Ante la posibilidad de nuevas acciones legales, reconoció que existe preocupación.

He tenido muchas demandas desde el año pasado, la verdad es que no, y me gustaría más que nos enfocáramos ahorita en la parte en la que estoy rehaciendo mi carrera.

La controversia entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúa en evolución y suma nuevos elementos que mantienen el interés público. La discusión sobre las cenizas de Julián Figueroa se integra a un escenario más amplio que incluye diferencias familiares, procesos legales y el impacto en su entorno cercano.

Imelda Tuñón afirma que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen; Maribel Guardia las conserva IG

Hasta el momento, no existe una resolución definitiva sobre este tema, lo que sugiere que el caso seguirá generando declaraciones y reacciones en el ámbito mediático.