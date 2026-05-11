¿Peligra el tour? Amaia Montero de ‘La Oreja de Van Gogh’ se plantea abandonar tras ola de críticas

La Oreja de Van Gogh volvió a los escenarios este fin de semana con dos presentaciones en Barakaldo.

De acuerdo con distintos medios, la banda tocó ante 15,000 personas y aprovecharon para anunciar las primeras fechas de su nuevo tour. Sin embargo, lo que debía ser una fiesta se transformó en un momento amargo para su vocalista.

Críticas en redes sociales afectan a Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh

Aunque los shows fueron un éxito en asistencia, las críticas en redes sociales le arruinaron el momento a Amaia Montero.

La intérprete ha sido objeto de severas críticas respecto a su desempeño vocal. De acuerdo con las declaraciones de Álex Álvarez, Amaia Montero atraviesa un momento emocional sumamente delicado, describiendo su estado como “devastada” ante la ola de comentarios negativos que ha recibido en diversas plataformas.

Después de tanto tiempo fuera de los escenarios, a la cantante le falló un poco el audio y tuvo algunos problemas técnicos. Esto hizo que la gente no dejara de hablar de ella en internet, convirtiéndola en tendencia.

Incluso la propia artista aceptó frente a todos que sentía que le había salido muy mal la presentación.

La Oreja de Van Gogh volvió a los escenarios este fin de semana IG amaiamonterooficial

¿La Oreja de Van Gogh considera cancelar su gira?

Según se informó en el espacio de Telecinco, la artista se encuentra profundamente afectada por los recientes acontecimientos.

La respuesta negativa del público ha afectado su confianza personal, al punto de plantearse la cancelación de su gira ante la incertidumbre de poder afrontar el ritmo de trabajo y la severidad de los comentarios en plataformas digitales.

Por el momento, se desconoce si los conciertos programados aún se llevarán a cabo o serán definitivamente cancelados.

Fuentes cercanas a la intérprete han manifestado que, de persistir la hostilidad y los juicios negativos en su contra, es poco probable que la artista cuente con la disposición necesaria para cumplir con el resto de sus compromisos profesionales.

La banda tocó ante 15,000 personas y aprovecharon para anunciar las primeras fechas de su nuevo tour. IG laorejadevangogh

El impacto en los artistas de leer todo en internet

De acuerdo con los reportes emitidos en el programa, la artista afrontó este regreso con altas expectativas; sin embargo, la repercusión negativa en plataformas digitales ha afectado severamente su estado anímico. La cantante ha mantenido un monitoreo constante de su exposición en redes sociales, donde ha seguido de cerca la totalidad de las críticas publicadas.

Estar pendiente de sus redes sociales de forma constante le ha provocado un profundo desánimo a la intérprete, poniendo en duda el futuro de este esperado regreso musical.