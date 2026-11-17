Jennifer Lopez demostró que puede hablar de su vida sentimental sin perder el sentido del humor. Durante una conversación pública, la cantante hizo referencia a sus cuatro matrimonios y protagonizó un divertido intercambio con una persona del público que terminó arrancándole carcajadas.

La cantante, de 57 años, participó el domingo 15 de noviembre en un encuentro con la actriz Rachel Zegler, organizado en 92NY, en Nueva York. La charla estuvo relacionada con "The JLo Show: Live in Las Vegas", la película que reúne una versión filmada de su reciente espectáculo de residencia.

Foto: Instagram jlo

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Jennifer recordó que se ha casado y divorciado en cuatro ocasiones. Su comentario provocó una inesperada respuesta entre los asistentes, que no dudaron en seguirle el juego.

¿Qué le dijeron a Jennifer Lopez sobre sus cuatro matrimonios?

Mientras hablaba de su historial amoroso, alguien del público lanzó una ocurrencia que hizo reír a la artista: “¡Te quedan seis dedos más!”. La frase hacía referencia a que todavía podría llegar al altar en otras seis ocasiones.

Lejos de incomodarse, Jennifer reaccionó con entusiasmo y señaló a la persona que había hecho el comentario para reconocer su ingenio.

“¡Sí, me quedan! ¡Sí, me quedan!”, contestó entre risas, mientras golpeaba ligeramente el suelo con los pies. Después, dejó claro cuánto le había gustado la broma:

Ay, Dios mío, es lo más gracioso que he oído en mi vida”.

Rachel Zegler también se sumó al intercambio y sugirió que la ocurrencia merecía convertirse en una camiseta. Una idea con la que Lopez estuvo completamente de acuerdo.

“Me quedan seis dedos más. Qué gracioso”, reiteró la cantante, quien tomó con humor las referencias a sus experiencias matrimoniales.

¿Quiénes han sido los cuatro esposos de Jennifer Lopez?

La vida sentimental de Jennifer Lopez ha ocupado titulares durante buena parte de su carrera. La artista ha llegado al altar en cuatro ocasiones con Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony y Ben Affleck.

Su primer matrimonio fue con Ojani Noa, posteriormente se casó con el bailarín Cris Judd y más tarde formó una familia con Marc Anthony, padre de sus mellizos Emme y Max.

Foto: Instagram jlo

Años después, retomó su historia con Ben Affleck, con quien finalmente contrajo matrimonio en 2022. Sin embargo, la relación terminó en una nueva separación y su divorcio volvió a colocar su vida personal en el centro de la conversación pública.

Aunque sus relaciones han atravesado distintas etapas, la cantante dejó ver durante el encuentro que puede abordar este capítulo de su historia con espontaneidad y hasta reírse de las bromas que surgen a su alrededor.

¿Qué relación tiene su canción 'El Anillo' con su vida amorosa?

El tema de los matrimonios también apareció cuando Jennifer habló de El Anillo, canción en español que lanzó en 2018 y cuya letra gira alrededor de una pregunta relacionada con el compromiso y la propuesta de matrimonio.

Foto: IG

La artista explicó que siempre procura incorporar música en español a sus proyectos cuando encuentra una canción adecuada o existe la posibilidad de realizar una buena adaptación.

Además, señaló que esta canción encontró un lugar especial dentro de su residencia en Las Vegas, pues encajaba con la narrativa que construyó para el espectáculo.

Jennifer invitó al público a prestar atención a los detalles de The JLo Show, ya que cada interpretación está relacionada con una parte de su historia. La producción, que llegará en formato de película de concierto, permitirá revivir esa presentación y descubrir cómo la cantante conecta su trayectoria artística con algunas de sus experiencias personales.