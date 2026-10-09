Ben Affleck habla de su vínculo con Jennifer Garner tras el divorcio

A pesar de que su matrimonio terminó hace varios años, Ben Affleck y Jennifer Garner siguen formando parte de la vida del otro. El actor habló sobre la relación que mantienen actualmente y explicó cómo han conseguido organizar su familia después de la separación.

En una entrevista con Variety, Affleck se refirió a la convivencia con su exesposa y aseguró que mantienen una relación cercana, basada en la comunicación y las responsabilidades que comparten como padres.

El exprotagonista de Batman también habló sobre la amistad que conserva con Garner, a quien describió como una persona importante en su vida y con quien estaría dispuesto a trabajar nuevamente.

Ben Affleck habló sobre la buena relación que mantiene con Jennifer Garner y cómo comparten la crianza de sus hijos. Cuartoscuro

¿Cómo es la relación de Ben Affleck y Jennifer Garner después del divorcio?

Aunque su separación fue seguida por los medios de espectáculos, Ben Affleck aseguró que su relación actual con Jennifer Garner se desarrolla sin los conflictos que algunas personas podrían imaginar.

El actor explicó que han conseguido mantener una comunicación constante y que ambos participan en las decisiones relacionadas con sus hijos.

Durante la entrevista, describió su dinámica familiar como una experiencia positiva y destacó la disposición que han tenido para colaborar después de su divorcio.

Affleck también señaló que no existe una situación escandalosa detrás de su vida privada, pues mantiene una relación cordial con la madre de sus hijos.

Uno de los aspectos que destacó fue la amistad que conserva con Garner, incluso después de haber terminado su matrimonio.

El actor aseguró que siente un profundo agradecimiento hacia ella y reconoció sus cualidades personales y profesionales.

La relación entre ambos ha sido visible en diferentes ocasiones, especialmente cuando coinciden en actividades familiares o eventos relacionados con sus hijos.

Aunque ya no son pareja, han procurado conservar una convivencia que les permita participar en las distintas etapas de crecimiento de Violet, Fin y Samuel.

Ben Affleck y Jennifer Garner mantienen una relación cercana tras su divorcio y comparten la crianza de sus tres hijos. Grosby Group

Ben Affleck y Jennifer Garner comparten la crianza de sus tres hijos

Uno de los aspectos más importantes de la relación entre Ben Affleck y Jennifer Garner es la manera en que organizan sus responsabilidades familiares.

El actor reveló que sus hijos alternan una semana en su casa y otra en la de Garner, un acuerdo que les permite pasar tiempo con ambos padres.

Affleck contó que, cuando termina sus actividades profesionales, intenta regresar a casa para recoger a sus hijos de la escuela y compartir momentos cotidianos con ellos.

También reconoció que sus hijos han crecido y que sus intereses han cambiado, por lo que procura aprovechar las oportunidades que tiene para convivir con ellos.

Los tres hijos de la expareja son

Violet Affleck, de 20 años, la mayor de los hermanos.

Fin Affleck , de 17 años.

Samuel Affleck , de 14 años, el menor de la familia.

El actor explicó que esta etapa también ha influido en sus decisiones laborales, pues busca evitar producciones que lo obliguen a permanecer lejos de casa durante varios meses.

Aunque continúa trabajando en Hollywood, señaló que prefiere desarrollar proyectos que le permitan estar cerca de sus hijos y mantener su participación en sus actividades.

Affleck reconoció que su posición profesional le permite elegir determinados trabajos, una posibilidad que considera importante para organizar su vida familiar.

Ben Affleck y Jennifer Garner mantienen una buena relación tras su divorcio y comparten la crianza de sus tres hijos. Cuartoscuro / IG jennifer.garner

¿Por qué Jennifer Garner rechazó trabajar con Ben Affleck en Animals?

La amistad entre Ben Affleck y Jennifer Garner también estuvo presente durante el desarrollo de Animals, película dirigida y protagonizada por el actor.

Garner fue considerada para interpretar a la esposa del personaje principal, lo que habría significado un nuevo encuentro profesional entre los dos.

Sin embargo, el proyecto incluía una relación matrimonial marcada por problemas y conflictos, una situación que ambos analizaron antes de tomar una decisión.

Affleck explicó que conversó con su exesposa sobre la posibilidad de trabajar juntos, pero Garner consideró que interpretar a una pareja con dificultades podía generar una atención adicional sobre su vida privada.

Finalmente, Kerry Washington asumió el papel femenino principal de la película.

A pesar de que no compartieron este proyecto, Affleck aseguró que le gustaría volver a trabajar con Garner en otra producción.

El actor destacó su talento y explicó que la decisión de no participar juntos en Animals no estuvo relacionada con problemas personales entre ellos.

La película, que también cuenta con la participación de Gillian Anderson, llegó a Netflix el 9 de octubre de 2026.

Ben Affleck asistió a la presentación de Animals, película en la que Jennifer Garner estuvo considerada para participar. Cuartoscuro

Ben Affleck también mantiene una relación cordial con Jennifer Lopez

Además de su vínculo con Jennifer Garner, Ben Affleck ha hablado sobre la relación que mantiene con Jennifer Lopez después de su segundo divorcio.

El actor y la cantante se casaron en 2022, después de retomar una relación que habían iniciado años atrás.

Sin embargo, Lopez solicitó el divorcio en agosto de 2024 y la separación quedó formalizada en 2025.

En declaraciones anteriores a Entertainment Tonight, Affleck habló en términos positivos sobre su exesposa y reconoció la relación que ella construyó con sus hijos durante su matrimonio.

Jennifer Lopez también es madre de dos hijos, los mellizos Max y Emme, nacidos de su matrimonio con el cantante Marc Anthony.

Affleck ha expresado que conserva afecto por la familia de Lopez, con quienes convivió durante su relación.

En su reciente conversación con Variety, el actor también reconoció el trabajo profesional de sus exesposas, particularmente sus proyectos empresariales y su participación en la industria del entretenimiento.