¿Quién es Brett Goldstein? Todo lo que se sabe sobre la nueva "conquista" de Jennifer Lopez

Tras su éxito como Roy Kent en Ted Lasso, el actor británico Brett Goldstein ha sido vinculado sentimentalmente con Jennifer Lopez, con quien compartió créditos en Office Romance. Pese a que ninguno ha confirmado la relación, las especulaciones lo han colocado bajo los reflectores. Te contamos cómo se hizo famoso y en qué otros proyectos lo has visto.

¿Quién es Brett Goldstein?

Brett Goldstein nació el 17 de julio de 1980 en Sutton, Londres, Reino Unido. A sus 46 años, ha construido una carrera que combina actuación, escritura y producción, con proyectos que le han permitido demostrar su versatilidad tanto frente a las cámaras como detrás de ellas.

El actor británico de 46 años ganó dos premios Emmy por su papel en Ted Lasso y también destaca como guionista y productor. IG mrbrettgoldstein

Antes de consolidarse en la industria del entretenimiento, estudió Cine en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, y posteriormente continuó su formación actoral en Nueva York.

Su preparación y su interés por distintas áreas de la narrativa audiovisual contribuyeron a desarrollar una carrera en la que no se limita a interpretar personajes, sino que también participa en la creación de las historias.

Antes de alcanzar la fama internacional, Goldstein trabajó en distintas producciones británicas, entre ellas la serie Derek. No obstante, el proyecto que cambiaría el rumbo de su trayectoria llegaría años después.

Roy Kent el personaje de Brett Goldstein en Ted Lasso

En 2020, Brett Goldstein se incorporó al universo de Ted Lasso, la comedia de Apple TV+ que sigue a un entrenador estadounidense encargado de dirigir a un equipo de futbol inglés. En la serie interpreta a Roy Kent, un jugador veterano conocido por su temperamento, sus respuestas contundentes y una personalidad que contrasta con su lado más sensible.

El intérprete de Roy Kent también participó en Thor: Love and Thunder y conduce el pódcast Films to Be Buried With. IG mrbrettgoldstein

Aunque inicialmente podría parecer un personaje rudo y poco accesible, Roy termina mostrando una faceta más compleja, especialmente en su relación con sus compañeros y en su transición hacia una nueva etapa profesional. Esa combinación de sarcasmo, vulnerabilidad y lealtad convirtió al futbolista en uno de los favoritos de la audiencia.

Su trabajo fue reconocido con dos premios Emmy consecutivos como mejor actor de reparto en una serie de comedia, en 2021 y 2022. Estos galardones consolidaron su posición en la televisión internacional y abrieron nuevas oportunidades dentro de la industria.

¿En qué proyectos ha participado Brett Goldstein?

Además de su faceta como actor, Goldstein ha participado en la escritura de Ted Lasso, una experiencia que le permitió aportar a la construcción de los personajes y al tono humorístico de la producción.

El actor nació en Londres, estudió cine en la Universidad de Warwick y continuó su formación actoral en Nueva York. Foto: Netflix

Otro de sus proyectos destacados es Shrinking, comedia protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, en la que participa como cocreador y guionista. La serie explora la vida de un terapeuta que comienza a romper las reglas de su profesión, con consecuencias inesperadas para sus pacientes y para él mismo.

Su interés por el cine también se refleja en el pódcast Films to Be Buried With, donde conversa con diferentes invitados sobre las películas que han marcado sus vidas. El espacio muestra otra faceta de Goldstein: su pasión por las historias y por la manera en que el cine influye en las personas.

En la pantalla grande, el actor también tuvo una aparición en Thor: Love and Thunder, película de Marvel dirigida por Taika Waititi, ampliando así su experiencia en producciones de gran alcance.

¿Qué relación tienen Jennifer Lopez y Brett Goldstein?

La conexión entre Brett Goldstein y Jennifer Lopez surgió durante el rodaje de Office Romance, película de Netflix en la que ambos interpretan a compañeros de trabajo que desarrollan una relación sentimental.

Brett Goldstein y Jennifer Lopez protagonizan Office Romance, una comedia romántica que despertó especulaciones sobre su química fuera de la pantalla. IG netflix

La química que mostraron durante la promoción despertó especulaciones sobre una posible cercanía fuera de la ficción. Los rumores cobraron fuerza después de que, según Page Six, ambos fueran vistos llegando y saliendo en el mismo automóvil de una fiesta en Los Ángeles el 16 de octubre.

Sin embargo, ninguno ha confirmado que exista un romance. De hecho, durante una entrevista en junio de 2026 para el programa Today, ambos negaron estar saliendo.

En cuanto a su vida privada, Goldstein suele mantener la discreción. Anteriormente fue relacionado con la comediante británica Beth Rylance, pero ha compartido pocos detalles sobre sus relaciones sentimentales. Por ahora, el supuesto vínculo con Jennifer Lopez permanece en el terreno de las especulaciones.