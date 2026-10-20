¿Nuevo romance? Jennifer Lopez estaría saliendo con Brett Goldstein tras su divorcio

La vida amorosa de Jennifer Lopez vuelve a llamar la atención después de su divorcio de Ben Affleck.

Esta vez, la cantante fue relacionada sentimentalmente con un actor de Hollywood con quien recientemente compartió créditos en una película romántica.

Se trata de Brett Goldstein, conocido por interpretar a Roy Kent en la serie Ted Lasso, con quien la artista de 57 años protagonizó Office Romance, una comedia romántica estrenada en Netflix.

De acuerdo con información publicada por Page Six, ambos estarían saliendo de manera informal, aunque hasta el momento ninguno ha confirmado públicamente que exista una relación sentimental entre ellos.

Jennifer Lopez estaría saliendo con Brett Goldstein, su compañero en Office Romance, aunque ninguno ha confirmado el supuesto romance. IG jlo

¿Jennifer Lopez y Brett Goldstein están saliendo?

Según el reporte publicado por Page Six el 19 de octubre, una fuente cercana aseguró que Jennifer Lopez y Brett Goldstein comenzaron a frecuentarse sentimentalmente, aunque por ahora no mantendrían una relación formal.

La publicación señaló que ambos comparten el gusto por salir a restaurantes y asistir a reuniones sociales, una característica que, según la fuente, habría contribuido a su cercanía fuera de los sets de grabación.

Las especulaciones aumentaron después de que los actores asistieran el pasado 16 de octubre a una fiesta organizada por un representante de talentos en Los Ángeles.

De acuerdo con los reportes, Lopez y Goldstein llegaron al evento en el mismo automóvil, aunque ingresaron por separado. Al finalizar la reunión, también fueron vistos retirándose juntos del lugar.

Esta aparición llamó la atención debido a que no era la primera vez que se les relacionaba sentimentalmente desde que comenzaron a trabajar en la película de Netflix.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado el supuesto romance y sus representantes no ofrecieron declaraciones a Page Six sobre la información difundida.

Aunque estos detalles han despertado curiosidad sobre su vida privada, el reporte se basa en información de una fuente anónima y no en una confirmación de los protagonistas.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein compartieron créditos en Office Romance y ahora enfrentan rumores de una posible relación sentimental. IG netflix

Jennifer Lopez y Brett Goldstein ya habían negado los rumores de romance

Las especulaciones sobre una posible relación comenzaron durante la producción de Office Romance, película en la que Jennifer Lopez y Brett Goldstein interpretan a dos compañeros de trabajo que terminan enamorándose.

Goldstein, quien también participó en el desarrollo del guion junto con Joe Kelly, compartió varias escenas románticas con la cantante, lo que provocó que surgieran preguntas sobre su cercanía fuera de la ficción.

Incluso antes del estreno de la cinta, ambos fueron vistos asistiendo juntos a una función teatral en Broadway, en marzo de 2025, aunque aquella salida tampoco confirmó que existiera una relación sentimental.

Durante una entrevista concedida al programa Today, en junio de 2026, los actores hablaron directamente sobre los rumores que habían surgido durante la promoción de la película.

Lopez explicó que constantemente la relacionan sentimentalmente con las personas con las que trabaja o aparece en público, independientemente de que exista una relación romántica.

Goldstein respondió con humor que bastaba con estar cerca de la cantante para que comenzaran las especulaciones sobre un posible noviazgo.

Cuando la conductora les preguntó directamente si estaban saliendo en la vida real, Jennifer Lopez lo negó y su compañero respaldó la respuesta.

Sin embargo, otro momento que llamó la atención ocurrió cuando la cantante participó en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Durante la conversación, Lopez describió a Brett Goldstein como el mejor compañero de besos que había tenido durante la filmación de una película, un comentario que volvió a generar interés sobre su relación.

Hasta entonces, ambos habían mantenido que su cercanía estaba relacionada con el trabajo y la amistad que desarrollaron durante la producción de Netflix.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan Office Romance y recientemente fueron relacionados sentimentalmente, aunque no han confirmado un noviazgo. IG jlo

¿Quién es Brett Goldstein, el supuesto nuevo novio de Jennifer Lopez?

Brett Goldstein es un actor, comediante y guionista británico de 46 años que alcanzó mayor reconocimiento internacional gracias a su participación en la serie Ted Lasso, de Apple TV.

En esa producción interpretó a Roy Kent, un futbolista de carácter fuerte que posteriormente se convierte en entrenador, papel que le permitió ganar dos premios Emmy como mejor actor de reparto en una serie de comedia.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Goldstein ha desarrollado una carrera como escritor y productor de televisión, participando en proyectos como Shrinking.

Su colaboración con Jennifer Lopez en Office Romance representó una oportunidad para explorar la comedia romántica como protagonista, después de alcanzar popularidad por sus personajes televisivos.

En cuanto a su vida privada, el actor ha mantenido un perfil más reservado que el de la cantante estadounidense.

Una de sus relaciones conocidas públicamente fue con Beth Rylance, actriz y comediante británica con quien estuvo vinculado sentimentalmente años atrás.

Por su parte, Jennifer Lopez terminó su matrimonio con Ben Affleck, con quien se casó en 2022 después de retomar una relación que habían mantenido dos décadas antes.

La cantante presentó la solicitud de divorcio en agosto de 2024 y el proceso quedó finalizado en enero de 2025, poniendo fin a su segundo intento de construir una vida en pareja con el actor.

Desde entonces, Lopez ha continuado con sus proyectos musicales y cinematográficos, entre ellos Office Romance, estrenada en Netflix el 5 de junio de 2026.