Ben Affleck rompe el silencio sobre los rumores de romance con Shakira: ¿Qué dijo?

Una historia que involucraba a Ben Affleck y Shakira comenzó a circular después de sus respectivas separaciones, pero el actor nunca se había pronunciado al respecto.

Ahora, una pregunta durante la promoción de Animals finalmente puso el tema frente a él.

Ben Affleck habla por primera vez de los rumores con Shakira

El actor asistió al estreno de Animals en Nueva York, donde Entertainment Tonight aprovechó para preguntarle directamente por una historia que involucraba a Shakira y que había sido contada previamente por la conductora Ana Navarro.

El periodista le explicó a Affleck que Navarro había revelado en The View que en algún momento intentó acercarlo sentimentalmente con la cantante colombiana. La reacción del ganador del Oscar fue de sorpresa, pues aseguró que nunca había escuchado aquella versión.

“Sinceramente, oigo ese tipo de cosas primero de gente como tú”, respondió Ben Affleck cuando el reportero le explicó lo ocurrido.

El actor dejó claro que el supuesto intento de relacionarlo con Shakira nunca había llegado hasta él.

Affleck insistió en que desconocía por completo aquella historia y rechazó dar mayor peso a las versiones que suelen aparecer sobre su vida sentimental después de sus relaciones y divorcios.

“Nunca había oído algo así en mi vida. La gente chismorrea. Se inventan cosas”, agregó el actor al ser cuestionado sobre el supuesto acercamiento con Shakira.

El periodista intentó continuar con el tema, pero Affleck evitó alimentar cualquier posibilidad de que sus declaraciones fueran interpretadas como una señal de interés en la colombiana.

“No me dejo tender trampas”, respondió.

Ben Affleck habló por primera vez de los rumores que lo relacionaron sentimentalmente con Shakira. Cuartoscuro

Así nació el rumor entre Ben Affleck y Shakira

La historia no comenzó con una cita ni con un encuentro privado entre las dos celebridades.

Su origen está en Ana Navarro, quien relató en el programa The View que tuvo la idea de intentar poner en contacto a ambos artistas.

Navarro recordó que asistió a un concierto de Shakira en Miami junto con Matt Damon, uno de los amigos más cercanos de Ben Affleck. En aquel momento, tanto la cantante como el actor atravesaban nuevas etapas después de terminar sus respectivas relaciones.

Fue durante aquella salida cuando Navarro planteó la posibilidad de presentar a Shakira y Affleck. La idea llegó a oídos de Matt Damon, aunque el actor habría señalado un elemento que podía complicar el supuesto plan.

De acuerdo con el relato de la conductora, Damon mencionó la amistad entre Shakira y Jennifer Lopez, expareja de Affleck. Navarro, sin embargo, consideró que ya había pasado suficiente tiempo para que ese vínculo no impidiera un posible acercamiento.

Pese a la intención que Navarro relató posteriormente, no existe información que confirme que Ben Affleck y Shakira hayan tenido una cita o iniciado algún tipo de relación sentimental.

Ben Affleck aseguró que desconocía los rumores que lo relacionaban sentimentalmente con Shakira. Cuartoscuro

Ben Affleck asegura que actualmente no busca pareja

La pregunta sobre Shakira llevó la conversación hacia la situación sentimental de Ben Affleck.

El actor explicó que actualmente no está intentando iniciar una relación y que las citas se encuentran lejos de ocupar un lugar prioritario en su vida.

“No tengo mucho tiempo libre. No ando por ahí buscando pareja”, explicó.

Affleck aseguró que se encuentra “bien y feliz” como soltero y señaló que actualmente tiene claras las prioridades a las que quiere dedicar su tiempo.

En primer lugar están sus hijos. Affleck comparte a Violet, Seraphina y Samuel con Jennifer Garner, con quien estuvo casado durante más de una década. Después se encuentra su carrera como actor, director y productor.

Ben Affleck descartó alimentar los rumores que lo relacionaron con Shakira y aseguró que actualmente no busca pareja. Mezcalent

El actor aseguró que no puede colocar diferentes aspectos de su vida en el mismo nivel de importancia. Para él, sus hijos ocupan el primer lugar, mientras que su trabajo representa otra parte central de su vida.

Su etapa como soltero comenzó nuevamente tras el final de su matrimonio con Jennifer Lopez. Affleck y la cantante retomaron su romance casi dos décadas después de cancelar su primer compromiso y se casaron en 2022.

La relación terminó en 2024 y su divorcio quedó finalizado en enero de 2025. Desde entonces, la vida sentimental del actor ha continuado generando versiones sobre posibles romances, aunque él asegura que actualmente no está buscando una nueva pareja.

Eso no significa que Affleck haya cerrado por completo la puerta a enamorarse. El actor reconoció que permanece abierto a lo que pueda ocurrir en el futuro, pero hizo una distinción entre esa posibilidad y salir activamente en busca de una relación.

“Estoy donde estoy, y estoy genial, y quién sabe qué aventuras me deparará la vida”, expresó.

Affleck añadió que está abierto a nuevas experiencias, aunque insistió en que “no estoy intentando perseguir nada”