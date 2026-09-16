El aterrador momento en un camerino que obligó a J.Lo a pedirle el divorcio a Marc Anthony
Jennifer Lopez reveló el angustiante momento que vivió y que la llevó a reconocer que ya no podía continuar con Marc Anthony.
Durante años, la historia de amor entre Jennifer Lopez y Marc Anthony fue vista como una de las grandes romances de la música latina. Sin embargo, detrás de las fotografías, las canciones y la familia que formaron juntos, la relación atravesó una etapa especialmente complicada que terminó con su separación.
Así fue la historia de amor entre Jennifer Lopez y Marc Anthony
La historia entre ambos se remontaba a finales de los años 90, cuando coincidieron en Broadway. Aunque en ese momento sus vidas tomaron caminos distintos, volvieron a encontrarse en el ámbito musical.
Marc participó en el videoclip de No Me Conoces y posteriormente ambos grabaron No Me Ames, una colaboración que terminó convirtiéndose en uno de sus temas más recordados.
Con el paso del tiempo, su relación pasó de la amistad al romance. En junio de 2004 sorprendieron al casarse en una ceremonia privada en Beverly Hills, poco después de que Marc Anthony formalizara su divorcio de Dayanara Torres.
La pareja parecía haber encontrado estabilidad y, en febrero de 2008, se convirtieron en padres de los gemelos Emme y Max. Pero detrás de esa imagen familiar, Jennifer atravesaba dificultades que no eran evidentes para el público.
¿Por qué se divorciaron Jennifer Lopez y Marc Anthony?
Cuando anunciaron el fin de su matrimonio en 2011, las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de supuestas infidelidades, diferencias personales y hasta de desacuerdos relacionados con la carrera de Jennifer.
Pero años después, la propia J.Lo contó que hubo un momento particularmente angustiante que la hizo comprender que ya no podía continuar de la misma manera.
Jennifer Lopez revela el momento que la hizo separarse de Marc Anthony
En su libro autobiográfico True Love, publicado en 2014, Lopez recordó uno de los episodios más difíciles de aquella etapa. El momento ocurrió mientras se preparaba para una sesión de fotos y estaba sentada mientras la maquillaban.
De acuerdo con su relato, comenzó a experimentar una fuerte sensación de ansiedad. Su corazón se aceleró, sintió que no podía respirar y llegó a preguntarse qué estaba ocurriendo con ella.
La situación fue tan intensa que buscó a su mánager y a su madre, quienes se encontraban cerca. En medio de aquella crisis emocional, Jennifer pronunció una frase que, según contó, marcó un antes y un después:
No puedo seguir con Marc”. Después rompió a llorar.
Para Lopez, aquel episodio no apareció de la nada. La cantante explicó que en ese momento su vida profesional parecía estar en uno de sus puntos más altos: era madre de dos niños, participaba en American Idol y On the Floor se encontraba entre los grandes éxitos internacionales.
Sin embargo, en el terreno personal sentía que su relación se estaba desmoronando. Más adelante también habló de la importancia de recuperar su autoestima y establecer límites dentro de una relación.
En sus memorias describió situaciones en las que se había sentido disminuida emocionalmente, aunque aclaró que no se trataba de un maltrato físico.
¿En qué año se divorciaron Jennifer Lopez y Marc Anthony?
Jennifer Lopez y Marc Anthony anunciaron su separación en 2011, después de siete años de matrimonio. El proceso legal, sin embargo, tardó algunos años más y el divorcio quedó formalizado en 2014.
Con el tiempo, ambos lograron transformar su relación. Aunque dejaron de ser pareja, continuaron vinculados por sus hijos y también volvieron a compartir escenarios. En 2016 protagonizaron una recordada presentación juntos en los Latin Grammy, demostrando que la conexión profesional seguía intacta.
La propia J.Lo explicó posteriormente que ella y Marc habían encontrado una dinámica que funcionaba mejor para ambos como amigos y padres.
Así, detrás de una de las separaciones más comentadas de Hollywood no quedó únicamente el rumor de una infidelidad o una crisis matrimonial. Para Jennifer Lopez, el verdadero punto de quiebre estuvo ligado a un profundo desgaste emocional.