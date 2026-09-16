El aterrador momento en un camerino que obligó a J.Lo a pedirle el divorcio a Marc Anthony

Durante años, la historia de amor entre Jennifer Lopez y Marc Anthony fue vista como una de las grandes romances de la música latina. Sin embargo, detrás de las fotografías, las canciones y la familia que formaron juntos, la relación atravesó una etapa especialmente complicada que terminó con su separación.

Así fue la historia de amor entre Jennifer Lopez y Marc Anthony

La historia entre ambos se remontaba a finales de los años 90, cuando coincidieron en Broadway. Aunque en ese momento sus vidas tomaron caminos distintos, volvieron a encontrarse en el ámbito musical.

Del romance que comenzó a finales de los 90 al divorcio: así fue la historia detrás del matrimonio de Jennifer Lopez y Marc Anthony. Mezcalent

Marc participó en el videoclip de No Me Conoces y posteriormente ambos grabaron No Me Ames, una colaboración que terminó convirtiéndose en uno de sus temas más recordados.

Con el paso del tiempo, su relación pasó de la amistad al romance. En junio de 2004 sorprendieron al casarse en una ceremonia privada en Beverly Hills, poco después de que Marc Anthony formalizara su divorcio de Dayanara Torres.

La pareja parecía haber encontrado estabilidad y, en febrero de 2008, se convirtieron en padres de los gemelos Emme y Max. Pero detrás de esa imagen familiar, Jennifer atravesaba dificultades que no eran evidentes para el público.

El matrimonio de Jennifer Lopez y Marc Anthony parecía consolidado con la llegada de sus gemelos, pero detrás de esa imagen familiar existían problemas que la cantante no había hecho públicos. Grosby

¿Por qué se divorciaron Jennifer Lopez y Marc Anthony?

Cuando anunciaron el fin de su matrimonio en 2011, las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de supuestas infidelidades, diferencias personales y hasta de desacuerdos relacionados con la carrera de Jennifer.

Jennifer Lopez recordó el episodio de ansiedad que vivió mientras se preparaba para una sesión de fotos y que marcó un punto de quiebre en su matrimonio con Marc Anthony. Mezcalent

Pero años después, la propia J.Lo contó que hubo un momento particularmente angustiante que la hizo comprender que ya no podía continuar de la misma manera.

Jennifer Lopez revela el momento que la hizo separarse de Marc Anthony

En su libro autobiográfico True Love, publicado en 2014, Lopez recordó uno de los episodios más difíciles de aquella etapa. El momento ocurrió mientras se preparaba para una sesión de fotos y estaba sentada mientras la maquillaban.

J.Lo reveló que fue durante un intenso episodio de ansiedad cuando comprendió que no podía seguir con Marc Anthony y decidió enfrentar la realidad de su matrimonio. Mezcalent

De acuerdo con su relato, comenzó a experimentar una fuerte sensación de ansiedad. Su corazón se aceleró, sintió que no podía respirar y llegó a preguntarse qué estaba ocurriendo con ella.

La situación fue tan intensa que buscó a su mánager y a su madre, quienes se encontraban cerca. En medio de aquella crisis emocional, Jennifer pronunció una frase que, según contó, marcó un antes y un después:

No puedo seguir con Marc”. Después rompió a llorar.

Para Lopez, aquel episodio no apareció de la nada. La cantante explicó que en ese momento su vida profesional parecía estar en uno de sus puntos más altos: era madre de dos niños, participaba en American Idol y On the Floor se encontraba entre los grandes éxitos internacionales.

Sin embargo, en el terreno personal sentía que su relación se estaba desmoronando. Más adelante también habló de la importancia de recuperar su autoestima y establecer límites dentro de una relación.

La separación de J.Lo y Marc Anthony estuvo rodeada de rumores durante años, pero la cantante posteriormente compartió su propia versión de lo que ocurrió dentro de su matrimonio. Mezcalent

En sus memorias describió situaciones en las que se había sentido disminuida emocionalmente, aunque aclaró que no se trataba de un maltrato físico.

¿En qué año se divorciaron Jennifer Lopez y Marc Anthony?

Jennifer Lopez y Marc Anthony anunciaron su separación en 2011, después de siete años de matrimonio. El proceso legal, sin embargo, tardó algunos años más y el divorcio quedó formalizado en 2014.

Tras anunciar su separación en 2011 y concretar el divorcio en 2014, J.Lo y Marc Anthony lograron construir una nueva relación basada en la amistad y la copaternidad. Mezcalent

Con el tiempo, ambos lograron transformar su relación. Aunque dejaron de ser pareja, continuaron vinculados por sus hijos y también volvieron a compartir escenarios. En 2016 protagonizaron una recordada presentación juntos en los Latin Grammy, demostrando que la conexión profesional seguía intacta.

La propia J.Lo explicó posteriormente que ella y Marc habían encontrado una dinámica que funcionaba mejor para ambos como amigos y padres.

Así, detrás de una de las separaciones más comentadas de Hollywood no quedó únicamente el rumor de una infidelidad o una crisis matrimonial. Para Jennifer Lopez, el verdadero punto de quiebre estuvo ligado a un profundo desgaste emocional.