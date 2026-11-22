Por Pablo Reyes*

Con ayuda de la inteligencia artificial (IA), un matemático acaba de resolver, el pasado viernes, el problema más famoso de las matemáticas. Si la IA resolvió lo que los matemáticos no habían podido en 167 años, ¿qué podrá hacer en los próximos años? Los matemáticos parecían ser la profesión menos vulnerable a la automatización, pero ahora el algoritmo está pudiendo reemplazar incluso esa capacidad: ¿qué nos espera como especie? ¿debemos de temerle al futuro?

Empecemos por la descripción de los eventos. De manera sorpresiva, el viernes pasado se conoció que un matemático estadunidense de ascendencia turca, Levent Alpöge, que trabaja en la firma de inteligencia artificial Anthropic, había resuelto la hipótesis de Riemann, la cual postula una función que distribuye a los números primos a través del conjunto de los números enteros. Alpöge utilizó Claude, un modelo de inteligencia artificial particularmente potente y que está disponible para el público.

La hipótesis de Riemann era el problema no resuelto más famoso de las matemáticas. Tan difícil de abordar que hace apenas 35 días uno de los matemáticos más reconocidos del mundo,Terence Tao, afirmaba que sería hasta 2050 cuando la IA podría verificarla. La comprobación de la hipótesis implica que un gran número de postulados que dependían de que esta fuera correcta, ha sido validado también. Lo que ocurrió el viernes es un momento histórico en la historia de las matemáticas.

Lo relevante para nuestra discusión es que quien demostró que la hipótesis de Riemann es correcta no fue un hombre ni una máquina, sino un cyborg: un hombre interactuando con una máquina. De acuerdo con el relato de Alpöge, él fue dirigiendo a Claude en la dirección que él conjeturaba era la correcta, hasta el punto en que Claude avanzó rumbo a la respuesta final sin asistencia de Alpöge a la velocidad de las computadoras, imposible de igualar por un humano.

La demostración del cyborg Alpöge/Claude ha sido validada como correcta por un par de mecanismos informáticos, pero la publicación, que abarca centenares de miles de páginas, no ha sido verificada por humanos y, menos aún, comprendida por alguien de nuestra especie. La comunidad matemática está, a la vez, sorprendida, entusiasmada, y alarmada. Sorprendida por la rapidez con la que la IA ha sido capaz de resolver los acertijos más complejos de la disciplina; entusiasmada por que los misterios más famosos han sido despejados luego de siglos; pero temerosa por lo que implica el hecho de que un algoritmo sea capaz de hacer lo que la mente humana más poderosa no había podido hacer nunca.

La IA es una herramienta más del trabajo humano. Así como una grúa hace que con una mano una persona sea capaz de levantar contenedores de cientos de toneladas, así la IA potencia por un factor de múltiples veces el razonamiento humano.

Como una humilde palanca: así como las herramientas físicas potencian la fuerza humana; la IA potencia la inteligencia de nuestra especie. Aquellos que se asombran de lo que es capaz la inteligencia humana usando IA deben de recordar el peso que levanta una mano humana con la ayuda de una grúa.

La IA, como un martillo, como una bicicleta, como un avión o un misil balístico, potencian por un factor creciente la capacidad de la fuerza humana para crear y destruir. La diferencia es que la IA potencia la capacidad de razonamiento lógico, algo que hasta ahora creíamos que estaba reservado únicamente a nuestra especie.

Los humanos hemos creado ya una herramienta capaz de razonar lógicamente mejor que nosotros. Así como creamos herramientas más fuertes, más rápidas, y más precisas que nosotros, así hemos logrado una herramienta, la IA, que razona de manera más eficiente que nosotros.

Hasta ahora pensábamos que eramos la única especie capaz de este nivel de razonamiento lógico. Los zoólogos conocen que especies como las orcas, los delfines y los primates superiores, son capaces de un razonamiento elevado. Pero sólo los humano eramos capaces de llevar a cabo la más acabada disciplina del razonamiento: las matemáticas.

El temor viene de ignorar qué puede pasar cuando algo distinto a nuestra especie (pero que es creación humana), es mejor que nosotros en matemáticas, mejor para razonar las implicaciones más arduas del pensamiento lógico, lo que implica que puede romper los límites de lo que, hasta ahora, nosotros habíamos sido capaces de hacer. Es como temer que el martillo se pueda voltear contra nosotros y descalabrarnos.

*Analista