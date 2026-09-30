Jennifer Lawrence protagonizará The Flood, lo nuevo de Zach Cregger

Jennifer Lawrence ya tiene un nuevo proyecto en camino. La actriz encabezará The Flood, la próxima película escrita y dirigida por Zach Cregger para New Line Cinema y Warner Bros.

La cinta llevará al responsable de Weapons y Resident Evil hacia la ciencia ficción, con una historia original ambientada en el espacio y con Steven Spielberg involucrado en la producción.

Jennifer Lawrence protagonizará The Flood, la nueva película de ciencia ficción escrita y dirigida por Zach Cregger. AFP

¿De qué tratará The Flood, protagonizada por Jennifer Lawrence?

The Flood será un thriller de ciencia ficción que tendrá a Jennifer Lawrence al frente del reparto. Los detalles de la historia permanecen bajo reserva, por lo que todavía no se ha revelado quién será su personaje ni quiénes la acompañarán en pantalla.

Lo que sí se conoce es que la película estará ambientada en el espacio. Cregger explicó que la idea surgió mientras veía una cinta de ciencia ficción con su esposa y comenzó a imaginar su propia historia dentro de este género.

El proyecto tendrá además un equipo de peso detrás de cámaras. Steven Spielberg participará mediante Amblin Entertainment, mientras Roy Lee y Miri Yoon, de Vertigo Entertainment, también estarán involucrados en la producción de la nueva cinta.

Para Cregger será otro proyecto junto a New Line Cinema después de Weapons. Aquella película, estrenada en 2025, consiguió alrededor de 270 millones de dólares en la taquilla mundial y fortaleció la relación del cineasta con el estudio.

The Flood tiene previsto llegar a los cines de Estados Unidos el 11 de agosto de 2028. Warner Bros. había reservado la fecha desde abril de 2026, meses antes de que se confirmara oficialmente la incorporación de Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence encabezará The Flood, thriller de ciencia ficción que marcará su primera colaboración con Zach Cregger. Grosby Group

The Flood será la cuarta película de Zach Cregger como director en solitario

La nueva producción continuará una etapa en la que Zach Cregger ha construido buena parte de su carrera como director alrededor del terror y el suspenso. Su primer largometraje dirigido en solitario fue Barbarian, estrenado en 2022.

Después llegó Weapons en 2025 y posteriormente Resident Evil, estrenada en 2026. Con The Flood, el realizador cambiará nuevamente de escenario para desarrollar una historia original de ciencia ficción en lugar de continuar de inmediato con otra producción de terror.

Antes de esta etapa, Cregger ya había trabajado detrás de cámaras junto con Trevor Moore. Ambos codirigieron Miss March, estrenada en 2009, y The Civil War on Drugs, de 2011, proyectos en los que también participaron como guionistas y actores.

The Flood también ocupará el lugar que inicialmente podía corresponder a Gladys como siguiente trabajo de dirección del cineasta. La precuela de Weapons seguirá adelante, pero Cregger concentrará su trabajo como director en su nueva historia de ciencia ficción.

Zach Cregger dirigirá The Flood después de Resident Evil, su nueva adaptación cinematográfica de la popular franquicia de terror. Grosby Group

The Flood llegará semanas antes de la precuela de Weapons

Warner Bros. y New Line Cinema preparan dos películas relacionadas con Zach Cregger para el verano de 2028.

The Flood llegará primero, mientras que Gladys tiene programado su estreno estadounidense para el 8 de septiembre de 2028.

Jennifer Lawrence suma The Flood a sus próximas películas

Para Jennifer Lawrence, The Flood se incorpora a una lista de proyectos que mantiene activa su carrera después de Die My Love. La película dirigida por Lynne Ramsay se estrenó en 2025 y tuvo a Robert Pattinson como coprotagonista.

La actriz también trabaja en What Happens at Night, la nueva película de Martin Scorsese que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio. El rodaje comenzó en 2026 en República Checa y el reparto incluye a Patricia Clarkson, Mads Mikkelsen, Jared Harris y Welker White.